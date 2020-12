Rio Grande do Sul Obras renovam ERS-122 entre Caxias do Sul e Antônio Prado

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Motoristas devem ficar atentos à sinalização nos locais com obras, que devem se estender até março de 2021. Foto: Divulgação/EGR Motoristas devem ficar atentos à sinalização nos locais com obras, que devem se estender até março de 2021. (Foto: Divulgação/EGR) Foto: Divulgação/EGR

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), vinculada à Selt (Secretaria de Logística e Transportes), iniciou, nesta semana, serviços de renovação de pavimento da ERS-122, na Serra. As frentes de trabalho estão em atividade entre os km 93 e 103, em Flores da Cunha, e no segmento do km 112 ao 122, em Antônio Prado. O investimento é de cerca de R$ 6 milhões para a recuperação das condições da rodovia

De acordo com o secretário Juvir Costella, as obras buscam aumentar a segurança e o conforto dos usuários. “Nosso objetivo é proporcionar a manutenção constante de rodovias fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado, como a ERS-122”, ressalta. “Ela é uma das principais ligações entre a Serra e a Região Metropolitana de Porto Alegre, então precisamos dar condições de tráfego necessárias para favorecer esse transporte intenso de pessoas e produtos”, acrescenta.

O próximo segmento a receber melhorias será do km 81 ao 93, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização nos locais com obras, que devem se estender até março. Todas as intervenções são precedidas de projeto de engenharia, que aponta a solução específica para cada ponto.

Segundo o diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt, os serviços de manutenção de pista são realizados com periodicidade determinada pela necessidade das ações e também pela capacidade financeira de cada praça de pedágio. “São obras que garantem a vida útil do asfalto, eliminando deformidades que possam surgir com o tempo e até mesmo atuando preventivamente em outros casos”, destaca.

A EGR administra a ERS-122 do km 80 ao 129, com recurso da praça de pedágio de Flores da Cunha, assim como o segmento da ERS-122 entre Portão e São Vendelino, juntamente com a ERS-240, entre São Leopoldo e Montenegro, com recursos do pedágio de Portão. Todos os trechos contam com serviço de guincho e ambulância, além de conservação, limpeza e sinalização constantes.

