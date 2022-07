Cláudio Humberto Oposição grita contra PEC, mas vota a favor

Por Cláudio Humberto | 13 de julho de 2022

(Foto: Divulgação)

Parlamentares de oposição passaram vergonha, ontem, na Câmara dos Deputados, ocupando os holofotes com críticas à PEC dos benefícios sociais, ataques ao governo Bolsonaro e acusações de “uso eleitoreiro” do Auxílio Brasil, do vale-gás, dos vouchers para caminhoneiros, taxistas etc. Mas, na hora agá, votaram favoravelmente à expansão dos benefícios: a goleada foi de 393 votos a 14.

Hipocrisia é assim

A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim (SP), acusou a PEC de ser eleitoreira, criticou o governo e o presidente. E orientou “voto sim”.

Lavada

A PEC mais apelidada da História (“bondades, “camicase” etc) recebeu apoio maior que o impeachment de Dilma, derrubada com 367 votos.

Hipocrisia exposta

A deputada Aline Sleutjes (Pros-PR) ironizou a atitude da oposição de criticar Bolsonaro, obstruir, protelar, criticar… e depois pedir voto sim.

Pagando mico

Segundos antes da aprovação acachapante, Orlando Silva (PCdoB-SP) pagou mico, acusando os governistas de “não terem voto pra aprovar”.

União Brasil descarta Ruguffe e abre crise no DF

Com a pré-candidatura liberada por decisão do presidente do STJ, o ex-governador José Roberto Arruda já inviabilizou um adversário, o senador Reguffe. Ele ontem acusou o próprio partido, União Brasil, de trocar sua candidatura pela vaga de vice do político preso na Operação Caixa de Pandora, que investigou corrupção em sua gestão. Reguffe acusou a articulação de “forças ocultas” e ameaçou deixar a política. O presidente do partido no DF, Manoel Arruda, é o favorito para ser vice.

Desconfiança

A pré-candidatura de Reguffe enfrentava a desconfiança do União Brasil, que não o considera um “homem de partido”.

Falta anunciar

Arruda ainda não fez anúncio oficial, mas sua decisão de disputar o governo do DF é considerada certa pelos aliados.

Ibaneis favorito

José Roberto Arruda não terá vida fácil: aprovado por 52% dos brasilienses, o governador Ibaneis Rocha é o favorito na disputa.

Mandou bem

O presidente Jair Bolsonaro fez um gesto importante, ao ligar por Facetime para a viúva do guarda civil Marcelo Arruda, assassinado em Foz do Iguaçu, para lamentar a tragédia e apresentar condolências.

Como manda a lei

A direção da PF confirmou ao Diário do Poder que a instituição vai destacar seguranças para os candidatos a presidente, mas só depois de serem homologadas pela Justiça Eleitoral, como manda a lei.

Frente ampla

O baixo estoque de diesel foi destaque dos ministros Adolfo Sachsida (Minas e Energia), que alertou para prazo de 50 dias antes de possível falta, e Carlos França (Itamaraty), que já negocia comprar na Rússia.

Tamo junto

Finalmente o presidente da Rússia, Vladimir Putin, igualou a disputa com o Judiciário brasileiro e também decidiu prender um deputado no exercício do mandato por sua opinião contra a guerra.

Tunga confirmada

Mesmo com repercussão negativa, o aumento dos gastos de pessoal com os “marajás” do serviço público foi aprovado pelo Congresso sem qualquer polêmica. Quem ficou a pandemia toda numa boa, recebendo em dia, vai embolsar mais R$ 202,5 milhões do pagador de impostos.

Adeus a Gilberto

Gilberto Amaral, 87, faleceu em Brasília. Fez História como decano do colunismo social, mas, apaixonado pela notícia, publicou grandes “furos” sobre política e economia ao longo de décadas. Fará muita falta.

ECA, 32

O então presidente Fernando Collor assinava há 32 anos, em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Era a Lei nº 8069, uma das mais completas do mundo na proteção de menores.

Esperar para ver

O deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP) criticou a PEC da enfermagem. Além de ser contra o piso na Constituição, ele disse que muitas cidades vão quebrar. “Em muitos municípios, o prefeito não ganha R$ 4.750”.

Pergunta aos “especialistas”

Se emenda constitucional era inconstitucional, como alega a oposição, o que fazer com as 111 que já existem?

PODER SEM PUDOR

Autêntico “pele vermelha”

Visitando Washington, em 1991, o ex-deputado baiano Benito Gama se deparou no Museu de História Natural com um genuíno “pele vermelha”, mostrando sua dança típica, ao som de tambor, e gritando “uh-uh-uh-uh”, como nos filmes de faroeste. Ele já caminhava para outro setor, quando o índio se aproximou e cochichou, em perfeito português: “Não vá embora sem falar comigo…” Era um cearense que viveu na Bahia. Trabalhava em Washington como motorista do embaixador da Argentina e, à noite, fazia bico como índio.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

