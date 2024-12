Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 20 de dezembro de 2024

(Foto: Divulgação)

De saída

Pressionado pela família para cuidar mais da saúde, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tem sinalizado que deseja deixar a Esplanada em breve. Há a possibilidade de que ele seja substituído pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda a pasta de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, a qual passaria para a chefia de um novo nome indicado pelo presidente Lula.

Retorno à rotina

De volta à Brasília nesta quinta-feira, o presidente Lula deve passar os próximos dias despachando normalmente no Palácio da Alvorada. Após ficar 9 dias em São Paulo para o tratamento de um hematoma intracraniano, o chefe do Executivo passou por novos exames e foi liberado para retornar ao trabalho na capital federal.

Moedas de Brasília

O governo federal publicou nesta quinta-feira uma portaria que determina o recolhimento, a cada seis meses, das moedas jogadas por visitantes nos espelhos d’água dos palácios presidenciais em Brasília. Enquanto exemplares fora de circulação ou com valor histórico, cultural ou artístico serão destinados ao Museu de Valores do Banco Central, aqueles que possuírem valor monetário vigente serão encaminhados ao Tesouro Nacional.

Memes da oposição

A portaria do governo que determina o recolhimento das moedas lançadas nos espelhos d’água em Brasília gerou uma série de memes e provocações nas redes sociais. Integrantes da oposição aproveitaram a repercussão no entorno da decisão para direcionar críticas e piadas à atual gestão federal, atribuindo o movimento à situação econômica do país.

Otimismo econômico

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está otimista sobre a possibilidade do câmbio do dólar “se acomodar” nos próximos dias. A avaliação do chefe ministerial decorre de diálogos que vem mantendo com agentes financeiros, dos quais afirma ouvir previsões melhores do que as apontadas pelo que chama de “especuladores”.

Superávits necessários

A Instituição Fiscal Independente do Senado avalia que o Brasil precisa registrar superávits de 2,4% ao ano para conseguir estabilizar a relação entre a dívida e o PIB do país. O órgão prevê que a Dívida Bruta do Governo Geral deve encerrar 2024 em 78,3% do Produto Interno Bruto, avançando para 86,3% em 2026 e 91% em 2027.

Redução de processos

O Supremo Tribunal Federal encerrou o Ano Judiciário 2024 nesta quinta-feira com uma redução de 15% no acervo de processos da Corte em relação a 2023. O Tribunal conta atualmente com 20,3 mil casos em tramitação, que representam a menor marca registrada nos últimos 30 anos.

Ofensa parlamentar

A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Abilio Brunini (PL-MT) ao STF, acusando-o de proferir declarações ofensivas contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP). A ação decorre de uma ofensa declarada pelo parlamentar durante sessão da CPI dos Atos Golpistas, em julho de 2023, quando ele afirmou que a colega estaria oferecendo serviços de prostituição durante discurso na Casa.

DPVAT descartado

A proposta do governo federal para recriar o antigo seguro de acidentes de trânsito “DPVAT”, ficou de fora do pacote de corte de gastos do Executivo. O Planalto recuou quanto à inclusão da medida frente à ampla resistência de parlamentares da oposição e do Centrão, além de nomes da própria base aliada.

Frota da Emater

O governador Eduardo Leite participa nesta sexta-feira do ato de entrega de 70 veículos para a Emater/RS-Ascar. Adquiridos com investimento de R$5,4 milhões de recursos próprios, via licitação, os automóveis devem auxiliar no trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social em todo o território gaúcho.

Solução habitacional

O vice-governador Gabriel Souza recebeu nesta quinta-feira o prefeito Sebastião Melo para dialogar sobre moradia popular e a construção de solução habitacional definitiva para famílias abrigadas no Centro Humanitário de Acolhimento Vida, na Zona Norte da Capital. O encontro resultou na criação de um grupo de trabalho especial, com representantes de órgãos municipais e estaduais, para analisar as necessidades e apresentar alternativas.

Melo em Brasília

Em viagem à Brasília nesta sexta-feira, o prefeito Sebastião Melo assinará uma série de contratos de financiamentos internacionais destinados a obras de recuperação e reconstrução de Porto Alegre. O chefe municipal deve também se reunir com a subsecretária do Tesouro Nacional, Suzana Braga, para tratar do processo de liberação de obras do PAC, com foco especial em casas de bomba, macro e microdrenagem.

Proteção da paisagem

Está em discussão na Câmara de Porto Alegre o projeto do vereador Adeli Sell (PT) que estabelece a proteção da paisagem da Capital, descrita no texto como “um direito de todos”. A medida determina, entre outros pontos, que edificações, empreendimentos e atividades que possam afetá-la não obstrua sua visibilidade ou descaracterize seus elementos naturais e bens protegidos.

Saúde mental

A vereadora Psicóloga Tanise Sabino (MDB) apresentou um projeto de lei que determina a obrigatoriedade da presença de, no mínimo, um psicólogo e um médico psiquiatra em período integral em cada unidade de saúde de Porto Alegre. A parlamentar argumenta que a disponibilidade dos profissionais permitirá uma assistência mais completa e integrada aos cidadãos, facilitando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento de transtornos.

Fechamento de comporta

O DMAE iniciou nesta quinta-feira o processo de fechamento definitivo da comporta 3 do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, localizado na esquina entre a avenida Mauá e a rua Padre Tomé. O portão, que já ficava permanentemente bloqueado antes das enchentes de maio, será substituído por uma extensão do muro da Mauá, construída em concreto armado.

Reforço na frota

O Executivo de Porto Alegre entregou nesta quinta-feira uma frota de nove novos veículos para o Corpo de Bombeiros Militar da Capital. Viabilizado com recursos do Fundo Municipal de Reaparelhamento da corporação, o conjunto integra sete caminhões autobomba tanque e dois autotanques com capacidade de 12 mil litros de água.

