Rio Grande do Sul Pão dos Pobres é novo parceiro do governo do Estado no programa Sustentare

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

No Pão dos Pobres, equipamentos estão sendo recondicionados e encaminhados para doação. Foto: Laiz Flores/SPGG

O Pão do Pobres, de Porto Alegre, foi confirmado como mais um parceiro do Programa Sustentare, projeto do governo do RS instituído por decreto em 2018 que já deu destino adequado a mais de 697 toneladas de resíduos eletroeletrônicos de órgãos e entidades.

Com a parceria firmada no início de dezembro, o Pão dos Pobres recebeu equipamentos eletroeletrônicos com possibilidade de recuperação e irá recondicionar as peças e encaminhá-las para doação. Outra etapa será o envio de resíduos eletroeletrônicos para a descaracterização/reciclagem.

A etapa de descaracterização/reciclagem fica a cargo das apenadas do Madre Pelletier e dos apenados da Pecan (Canoas), outras instituições parceiras. “É um projeto transversal do governo que tem uma finalidade nobre, de dar a destinação correta ao lixo eletrônico. Ampliar as parcerias significa aumentar essa rede de boas práticas sustentáveis”, afirmou Dionatan Aristimunha, coordenador do projeto na SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão).

O Programa Sustentare prevê três trilhas de destinação para os ativos eletroeletrônicos fora de uso dos órgãos públicos: de doação, quando os equipamentos forem avaliados como ociosos; de recondicionamento, quando recuperáveis; e de descaracterização/reciclagem, quando inservíveis. “O trabalho está alinhado à política nacional de resíduo sólidos. Isso dá condições de medir o impacto positivo do descarte correto de eletroeletrônicos, com elementos com grande risco de poluição ambiental. É uma ação de comprometimento com a sociedade”, explicou Cesar Telles, chefe do Setor de Responsabilidade Socioambiental da Procergs

Órgãos e entidades responsáveis

A SPGG, por meio do DGTIC (Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação), é a unidade gestora e preside o comitê deliberativo do Sustentare. A Procergs é a unidade executora do programa. A Susepe coordena a planta de descaracterização, que é feita pelas apenadas do Madre Pelletier e a reciclagem pela empresa parceira JG Recicla.

O processo se completa com a implantação da planta de recondicionamento no Pão dos Pobres, oportunizando a prática a vários aprendizes. “Esse é um projeto que contempla não apenas instituições que precisam desses equipamentos, mas também diretamente a formação dos nossos jovens aprendizes, com material de trabalho fundamental para sua capacitação”, diz a coordenadora do CEP (Centro de Educação Profissional) do Pão dos Pobres, Simone Quadros.

Entidades que já aderiram

O Sustentare permite adesão de municípios e outras instituições. Ao todo, 16 entidades já participam, como o Ministério Público do RS, Defensoria Pública do RS, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Rio Grande e BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), entre outros.

