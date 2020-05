Rio Grande do Sul Passo Fundo registra mais duas mortes por coronavírus, e o número total no Rio Grande do Sul passa para 150

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Dessa forma, Passo Fundo passou a ser a cidade que mais registrou óbitos da Covid-19 em solo gaúcho: 24. (Foto: EBC)

Passo Fundo, no Norte do Estado, registrou mais duas mortes relacionadas ao novo coronavírus. Os óbitos foram confirmados nesta segunda-feira (18) pela prefeitura local e elevaram o número total no Rio Grande do Sul para 150.

Dois homens, com idades de 66 e 90 anos, são as últimas vítimas fatais na cidade. Ambos tinham comorbidades.

Dessa forma, Passo Fundo passa a ser a cidade que mais registra óbitos por causa da Covid-19 em solo gaúcho: 24. São duas mortes a mais do que em Porto Alegre.

