Polícia Polícia flagra crianças e adolescente apedrejando veículos em Bento Gonçalves

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

Pelo menos quatro veículos foram atingidos pelo grupo Foto: PRF/Divulgação Pelo menos quatro veículos foram atingidos pelo grupo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta sexta-feira (07), um adolescente que, acompanhado por duas crianças, estava jogando pedras em veículos que passavam pela BR-470 em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Após receberem denúncias sobre o apedrejamento de veículos nas proximidades do trevo de Faria Lemos, na BR-470, os policiais rodoviários federais realizaram buscas no local e localizaram um adolescente de 14 anos e duas crianças, uma de 5 e a outra de 11. Eles estavam com pedras e admitiram que as jogavam nos veículos para brincar.

Os motoristas de dois caminhões e de dois ônibus procuraram a PRF e mostraram fotos dos veículos danificados ao passarem por aquele local. O trio foi encaminhado para o conselho tutelar de Bento Gonçalves e o registro realizado na Polícia Civil.

