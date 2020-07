Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre conclui integração de sistemas de notificação de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Dados divulgados pelas secretarias municipal e estadual de Saúde passam a ser os mesmos. Foto: Robson Da Silveira/SMS PMPA Dados divulgados pelas secretarias municipal e estadual de Saúde passam a ser os mesmos. (Foto: Robson Da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson Da Silveira/SMS PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre concluiu o processo de integração de dados dos sistemas de notificação de suspeitas de casos de Covid-19. Com a integração do Gercon, utilizado pela prefeitura, e do E-Sus Notifica, usado pelo Ministério da Saúde, os dados das secretarias municipal e estadual de Saúde passam a ser os mesmos.

Em março, no início da pandemia, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) adaptou o Gercon, sistema de gerenciamento de consultas utilizado pela rede municipal, para receber as notificações de casos suspeitos de coronavírus e facilitar a contabilização dos casos.

Em maio, a Secretaria Estadual de Saúde notificou municípios gaúchos a usarem somente o E-Sus Notifica. Esta determinação ocasionou divergência de números entre as duas esferas e a necessidade de trabalho conjunto entre as secretarias municipal e estadual para resolução do problema. A integração iniciou em 22 de junho e, na sexta-feira (17), foi realizada a última atualização das bases, situação que estabelece alinhamento entre as informações sobre casos de Covid-19 nos dois sistemas.

