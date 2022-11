Esporte Preparador de goleiros representa o Inter em congresso europeu

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Jogador aproveitou o período de férias e viajou com o pai à Itália para finalizar o processo Foto: Reprodução/Inter "O Inter é, há décadas, uma referência na formação de goleiros”, avaliou Leonardo Martins (ao centro). (Foto: Inter/Divulgação) Foto: Reprodução/Inter

Leonardo Martins, preparador de goleiros do Inter, representou o clube colorado no Congresso Internacional de Goleiros, em Portugal. Na ocasião, o profissional falou sobre a metodologia de trabalho desenvolvida em casa: “o Inter é, há décadas, uma referência na formação de goleiros”.

Em sua 11ª edição, o encontro reuniu nomes de referência na posição e trouxe profissionais de diversas partes do mundo. Além do Inter, único representante da América Latina, preparadores de clubes europeus também participaram do encontro. Real Madrid, Olympique de Marselha, Monaco e Bayer Leverkusen foram alguns dos clubes presentes.

“O encontro traz uma experiência muito válida na troca de informações e na apresentação da metodologia que aplicamos. É sempre importante se manter atualizado, buscando referências com o que há de mais moderno e vem sendo feito em diversas partes do mundo, além de apresentar a nossa metodologia, uma vez que o Inter é, há décadas, uma referência na formação de goleiros”, avaliou Leonardo.

Passaporte italiano

O volante do Inter, Johnny, está aproveitando as férias para obter o passaporte italiano. O jogador já havia adiantado as documentações e está contando que o documento chegue já em janeiro de 2023.

O jovem de 21 anos, possui cidadania norte-americana. Após receber o documento, ele deixará de ser considerado extracomunitário, o que facilita negociações futuras com clubes do Velho Continente.

Johnny se firmou no time do treinador Mano Menezes após o Inter ser eliminado na Sul-Americana. O estafe do jogador, porém, diz que não há qualquer oferta na mesa pelo atleta.

