Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Combustível de avião da Petrobras. (Foto: Reprodução)

A descoberta de irregularidades na composição da gasolina de aviação vendida no Brasil deixou no chão mais de 11 mil aviões de pequeno porte, que voam com motor a pistão. Esse tipo de aeronave compõe a maior parte da frota do País e é usada na aviação agrícola para a pulverização aérea de fertilizantes – e também para voos privados, de instrução e táxi aéreo.

O lote da gasolina irregular foi produzido pela Petrobras na refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão. “Pode-se considerar que os lotes contaminaram tanques no Brasil inteiro, de todas as distribuidoras e revendedoras”, diz Humberto Brando, presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves (AOPA).

Pelo menos 13 aeroportos, incluindo Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Brasília, Pampulha, em Belo Horizonte, e Recife, já divulgaram notificação aos pilotos dizendo que estão sem o combustível.

Segundo a Petrobras, um novo lote está em produção e o abastecimento só deve voltar ao normal a partir de segunda-feira, dia 8 de fevereiro.

Em julho do ano passado, a aviação geral também foi paralisada devido a um lote de AVGAS adulterado e que havia sido importado. A produção nacional de AVGAS foi interrompida entre 2018 e meados do ano passado, devido às obras na refinaria de Cubatão, quando o produto passou a ser importado.

A Petrobras diz que os “primeiros testes no produto transportado para as distribuidoras demonstraram que o produto atendeu a todos os requisitos de certificação exigidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)”, mas que novos testes feitos em fevereiro apontaram resultados diferentes.

“E a pergunta que ninguém responde: Que controle de qualidade da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é esse que não detecta problemas em combustíveis que são usados em aviões? Como pode pela segunda vez toda a gasolina de aviação ser recolhida com defeito, tendo passado em testes da ANP?”, questiona o presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. As informações são do jornal O Globo.

