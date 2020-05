Rio Grande do Sul Projeto de lei no Rio Grande do Sul quer multar quem divulgar notícia falsa sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

A deputada estadual do Rio Grande do Sul Juliana Brizola (PDT) protocolou projeto de lei que estabelece multa a quem divulgar notícias falsas sobre a pandemia de Covid-19 naquele Estado. O valor será definido pelo Executivo e revertido para ações de prevenção ao coronavírus.

O projeto teve como uma das motivações uma fake news divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Ele compartilhou a foto de uma pessoa dizendo que tinha sido curada da Covid-19 com o uso da hidroxicloroquina – mas a imagem havia sido tirada em 2019 e retratava um arquiteto internado com enfisema pulmonar. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

