Economia Puxado por mercado externo, dólar fecha no maior valor em duas semanas

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Bolsa sobe 0,7% em dia de poucos negócios. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Em um dia de instabilidade no mercado internacional, o dólar subiu pela terceira sessão seguida e fechou no maior valor em duas semanas. A bolsa de valores teve leve alta, em um dia de poucos negócios e muita volatilidade.

O dólar comercial encerrou esta terça-feira (22) vendido a R$ 5,162, com alta de R$ 0,039 (+0,76%). A divisa chegou a operar em queda durante a manhã, chegando a R$ 5,11 na mínima do dia, por volta das 10h45. No entanto, a cotação ganhou fôlego nas horas seguintes, acompanhando o desempenho da moeda no mercado global.

As restrições à chegada de passageiros do Reino Unido, após a descoberta de uma variante do novo coronavírus, fizeram a libra esterlina cair em todo o planeta, o que aumentou a demanda por dólares no mercado internacional. Isso se refletiu na cotação de moedas de países emergentes, como Brasil, México, Colômbia e África do Sul.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou com alta de 0,7%, aos 116.636 pontos. O indicador começou o dia com ganhos, mas despencou, chegando a caiu 0,15% após o governo do Estado de São Paulo proibir o funcionamento do comércio não essencial entre 25 e 27 de dezembro e entre 1º e 3 de janeiro, para conter o avanço da Covid-19. Ao longo da tarde, o índice se recuperou.

Restrições ao comércio de São Paulo

São Paulo anunciou novas restrições à atividade econômica não essencial nesta terça-feira (22) para frear o avanço da pandemia de Covid-19 nas próximas semanas. Todas as regiões do Estado estão em alerta devido à evolução de casos, internações e mortes em decorrência do coronavírus.

Haverá retorno à Fase Vermelha do Plano São Paulo, com caráter imediato e temporário, entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro em todo o Estado. Nesses dias, somente atividades essenciais poderão funcionar. Já o atendimento presencial fica proibido em shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados.

Além do regresso momentâneo à etapa mais restritiva de controle da pandemia, nenhuma região deverá retornar à Fase Verde – a penúltima na escala de abrandamento – durante o mês de janeiro.

Nos demais dias, todo o Estado continua na Fase Amarela, a terceira das cinco estipuladas pelo Plano SP. A exceção é a região de Presidente Prudente, com 45 municípios que retornam de forma extraordinária para a Fase Vermelha a partir do dia 25 e permanecem até a próxima reclassificação em janeiro. A taxa de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) para Covid-19 na região de Prudente está em 83,1%.

A reclassificação do faseamento foi remarcada do dia 4 para 7 de janeiro. Como novos prefeitos assumem os cargos no primeiro dia de 2021, o governo do Estado fará reuniões a partir do dia 4 para apresentação do Plano SP. A iniciativa visa garantir que as medidas restritivas sejam cumpridas em parceria com os municípios, que têm autonomia para ampliar o rol de restrições previstas no plano.

