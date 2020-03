Rio Grande do Sul Quase duas mil pessoas já se voluntariaram para trabalhar no combate à epidemia da Covid-19

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

O cadastro para trabalhar como voluntário pela SES (Secretaria da Saúde) no combate à epidemia da Covid-19 abriu na última quinta-feira (26) e já teve 1842 registros de pessoas interessadas, sendo 880 profissionais da saúde.

As inscrições podem ser feitas no site por meio do preenchimento de um formulário.

São oferecidas possibilidades de voluntariado a profissionais da saúde e de outras categorias profissionais. O sistema de voluntariado é regido pela Lei Federal n.9608 de 18/02/98.

A iniciativa deve-se à situação de calamidade pública decretada no RS e ao aumento dos casos da doença. Os voluntários atuarão na atenção e no cuidado à saúde da população atingida pelo coronavírus em todo o território gaúcho.

A Secretaria da Saúde entrará em contato com as pessoas inscritas, conforme forem surgindo as necessidades de ampliação de profissionais de saúde e de outras áreas.

