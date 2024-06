Rio Grande do Sul Quatro pessoas morrem em acidente envolvendo três veículos no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

A tragédia ocorreu no quilômetro 324 da BR-386, em Marques de Souza Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação A tragédia ocorreu no quilômetro 324 da BR-386, em Marques de Souza. (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Quatro pessoas morreram, no início da madrugada desta sexta-feira (14), em um acidente envolvendo uma carreta, uma Tucson e um Volvo XC40 no quilômetro 324 da BR-386, em Marques de Souza, no Vale do Taquari.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), todas as vítimas estavam na Tucson: o motorista de 53 anos, natural de Alecrim; um homem de 33 anos, de Portão; um homem de 28 anos, natural de Novo Hamburgo; e um homem de 37 anos, de Estância Velha.

O condutor da carreta, de 33 anos, natural de Planalto, ficou gravemente ferido. Os dois ocupantes do Volvo – um carioca de 35 anos e um paulista de 48 anos – não se machucaram. As causas do acidente serão investigadas.

