Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

O Palmeiras demonstrou interesse na contratação do volante Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta terça-feira (07), Gustavo Quinteros foi apresentado oficialmente como novo técnico do Grêmio e concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre os planos para a temporada de 2025.

Após notícias de que Villasanti foi procurado pelo Palmeiras, o treinador revelou conversas com o jogador para que sua permanência no Tricolor seja concretizada. Cristaldo, ainda com renovação de contrato travada, também interessa ao novo comandante.

Recentemente, o empresário do jogador paraguaio contou a rádio do país sobre o interesse do clube paulista. Apesar de Andreas Pereira, do Fulham, ser prioridade para o Verdão, ainda fizeram contato para saber a situação de Villasanti no Grêmio. O empresário considera a saída do Tricolor como “difícil” e não há indícios que o jogador tenha o desejo de ser transferido.

“Já estou conversando com Villasanti um pouco para que esteja feliz. Não sei se estou me saindo bem (risos). Mas são muito importantes [Villasanti e Cristaldo], até como disse a ele, para ter uma temporada melhor e ir para a Europa, não em uma equipe daqui. Que vá direto!”, disse Quinteros em entrevista.

O caso Cristaldo segue parado, o jogador deseja uma valorização salarial, fazendo com que as negociação não encaminhem como o esperado.

“Seria fantástico que ficassem [Villasanti e Cristaldo]. São dois jogadores dos melhores nas suas posições que podem se encontrar no futebol brasileiro e em outros países também. São jogadores importantes para introduzir na equipe o que queremos. Não seria fácil substituí-los”, completou o técnico.

O Grêmio anunciou somente um reforço até o momento, o lateral-direito João Lucas, que estava emprestado ao Juventude.

