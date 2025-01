Inter Santos desiste de contratar Thiago Maia após impasse com o Inter

8 de janeiro de 2025

Negociação foi interrompida após discordância no método de pagamento Foto: Ricardo Duarte/Inter Negociação foi interrompida após discordância no método de pagamento. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na noite desta terça-feira (07), o Santos comunicou ao Inter que não dará continuidade na contratação do volante Thiago Maia. A proposta, que já estava acordada por ambas as partes, seria que o Peixe assumiria a dívida de 4,5 milhões do Colorado com o Flamengo e pagaria mais 2,5 milhões ao próprio Inter pela liberação do jogador. Os primeiros 2 milhões pagos no ato da contratação e o restante um mês após a assinatura do contrato.

O impasse, que fez com que o clube paulista desistisse do volante, ocorreu por conta dos dirigentes do Colorado, que pediram todo o valor à vista. O Santos não concordou com esse formato e pôs um fim nas negociações. Thiago Maia seguirá treinando normalmente e ficará à disposição do técnico Roger Machado.

Ainda com a dívida com o Flamengo pela compra do jogador, agora o Inter terá que pagar a parcela de 250 mil euros em atraso, que venceu em agosto de 2024. Recentemente, o clube carioca acionou o Colorado à CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas), da CBF, para cobrar o débito.

