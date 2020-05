Agro Remate vai reunir principais exemplares Crioulos na modalidade do laço

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Hellen Braga)

A raça Crioula é uma das que mais cresce no Brasil em número de participantes na modalidade do laço. O chamado Crioulaço vem conquistando adeptos e o Cavalo Crioulo apresenta bons resultados nas pistas. Com isso, os negócios neste setor também estão crescendo. No próximo dia 12 de maio será realizada a primeira edição do Gigantes do Laço, remate virtual organizado pela Trajano Silva Remates.

De acordo com o comercial da leiloeira, Luís Fernando Pilsen, esta ideia foi fomentada pelo escritório e já no primeiro evento conseguiu reunir uma oferta qualificada e comprovada pelos principais laçadores do país. “Tivemos esta ideia e conseguimos reunir uma oferta bem qualificada. Todos os animais participaram de rodeios já. O grande detalhe é a qualificação dos ginetes que estarão se apresentando. Os animais já foram montados por estes grandes laçadores do Brasil”, observa.

Um dos destaques da oferta é a égua PO Casa Mayor, campeã brasileira de laço, recordista em armadas dentro do circuito do laço brasileiro, com 137 armadas em um rodeio só. O remate começa às 20h com transmissão pela Trajano Web, canal digital exclusivo da Trajano Silva Remates e serão ofertados 26 lotes de Cavalos Crioulos.

