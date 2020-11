A implantação do Robovie é um teste que começou na semana passada e deve durar pelo menos até o final do mês. O teste será estendido de acordo com a situação, disse a ATR.

Com cerca de 120 mil casos notificados de coronavírus e cerca de 2 mil mortes, o Japão conseguiu controlar a pandemia melhor do que outras nações, e a população concorda com as orientações de uso de máscaras.

Mas as autoridades estão pedindo vigilância após o um novo aumento no número de casos em uma época de clima mais frio e que as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados.

Economia japonesa

A economia do Japão cresceu no ritmo mais rápido já registrado no terceiro trimestre, recuperando-se com força da maior queda pós-guerra, conforme a melhora das exportações e do consumo ajudaram o país a emergir do dano provocado pela pandemia de coronavírus.

Entretanto, analistas citaram que a retomada é pontual diante do ápice da recessão e alertaram que qualquer outra recuperação na economia será moderada já que o ressurgimento das infecções prejudica as perspectivas.

A terceira maior economia do mundo expandiu a uma taxa anualizada de 21,4% entre julho e setembro, superando a expectativa do mercado de 18,9% e marcando o primeiro aumento em quatro trimestres, de acordo com dados do governo na segunda-feira (16).

Foi o maior aumento desde que dados comparáveis foram disponibilizados em 1980 e seguiu-se à queda de 28,8% no segundo trimestre, quando o consumo foi afetado pelo lockdown para impedir a disseminação do vírus.