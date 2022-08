Inter Rodada pode acabar botando o Inter na vice-liderança do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Quinto colocado, dois pontos atrás do segundo, time de Mano Menezes torce contra os concorrentes para ficar somente atrás do Palmeiras Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com o jogo apenas nesta segunda-feira (29) contra o Juventude (RS), o time comandado por Mano Menezes terá o sábado e domingo para acompanhar os outros jogos do Campeonato Brasileiro. A depender de resultados dos seus concorrentes, o Inter poderá ingressar no G-4 e até mesmo assumir a vice-liderança, somente abaixo do Palmeiras (SP).

O Inter tem 39 pontos na competição e ocupa a quinta colocação na tabela da Série A. No entanto, a distância para o sexto colocado Fluminense é de apenas dois pontos. O Palmeiras, líder do campeonato, enfrenta o próprio tricolor carioca, as 19h, deste sábado (27). Para o Colorado, o ideal seria uma vitória do Palmeiras.

No domingo (28), é a vez do rubro-negro carioca entrar em campo. O Flamengo, terceiro colocado na competição com 40 pontos, encara o Botafogo (RJ), às 18h, no Nilton Santos. Para o Inter, um simples empate entre os times cariocas já é considerado um bom resultado.

O Corinthians, que é o último concorrente direto pelas primeiras colocações, que joga após o Colorado, às 21h30. O time paulista recebe o Bragantino, na Neo Química Arena. O Timão tem os mesmos 39 pontos dos gaúchos e está à frente pelo número de vitórias

