7 de janeiro de 2022

Há muitos aparelhos, de várias marcas e preços, para atender a jogadores e estudantes.

O notebook é muito utilizado em tarefas profissionais, otimizando o desempenho em diferentes delas. No entanto, ele também pode ser um ótimo dispositivo para jogar os games mais recentes, além de facilitar a vida dos estudantes.

Há muitos aparelhos, de várias marcas e preços, para atender a jogadores e estudantes, que podem contar com máquinas de ótimo desempenho para realizar suas atividades.

Se você está em dúvida sobre como escolher um notebook para jogar e estudar, não deixe de conferir as dicas a seguir e as sugestões de modelos para essas duas categorias de laptops!

O que um notebook precisa ter para rodar jogos?

Em um notebook bom para jogos, é essencial ter uma placa de vídeo dedicada, como os modelos fabricados pela NVIDIA. O componente, que também costuma estar presente nas melhores opções de notebook para trabalho, proporciona um processamento gráfico muito maior, exigido para games recentes e programas pesados.

Além disso, o notebook gamer deve contar com uma boa quantidade de memória RAM – a partir de 8 GB preferencialmente – e um processador com desempenho pelo menos intermediário, como o Intel Core i5. Tenha atenção especial também no tamanho e na resolução da tela, na capacidade de armazenamento e no sistema de resfriamento da máquina, para evitar problemas.

Veja, na sequência, três sugestões de modelos com essa proposta.

Samsung Odyssey NP850XBD

Um notebook bom para jogos precisa ter um sistema de resfriamento como o do Samsung Odyssey, que permite ao gamer aproveitar suas batalhas ao máximo, sem se preocupar com travamentos e lentidão. Tudo isso graças ao recurso Jet Blade, com soluções avançadas de fluxo de ar.

Esse notebook para jogos também traz um processador i5 de 9ª geração, em conjunto com 8 GB de RAM, placa GeForce GTX 1650 e a tecnologia Dolby Atmos para um som potente, disponibilizando um desempenho de ponta para os jogadores mais exigentes.

Acer Predator Helios 300 PH315-52-748U

Em um notebook para jogos, o disco SSD e uma boa quantidade de memória RAM fazem a diferença. Nesse modelo da Acer, há tudo isso e muito mais, incluindo um monitor de 240 Hz, placa NVIDIA GeForce RTX 2070 e sistema de resfriamento Predator CoolBoost.

A compatibilidade com o novo padrão Wi-Fi 6 é outro destaque, para que você tenha a velocidade máxima da banda larga e menos latência nos jogos. O notebook Acer Predator Helios 300 traz ainda várias conexões, incluindo uma USB 3.2, e a possibilidade de ter até 32 GB de memória RAM.

DELL G3 15 Gaming

Procurando o melhor notebook para jogos? Esse modelo da Dell traz especificações interessantes, a começar pela GPU GeForce GTX 1660 Ti Max-Q. Outro grande atrativo é o SSD de 512 GB, garantindo velocidade e espaço para guardar seus games favoritos.

O G3 15 Gaming também tem uma tela de 15,6 polegadas com 144 Hz de frequência, 8 GB de RAM e o processador Intel Core i7 de 9ª geração, além de contar com a tecnologia Alienware Command, para aprimorar a experiência do gamer. Vale citar ainda a bateria de longa duração, que dá mais autonomia ao jogador.

O que um notebook para estudar precisa ter?

Já um notebook bom para estudar não precisa ter especificações tão avançadas como os modelos para gamers, consistindo em laptops mais simples e baratos. O dispositivo escolhido deve ter a capacidade de executar tarefas básicas sem travar, como pesquisas na internet, aulas online, editor de textos e planilhas, bem como outros apps mais leves.

Para tanto, um modelo com processador Intel Core i3, 4 GB de memória RAM e 500 GB de armazenamento interno é o suficiente, permitindo ainda realizar outras atividades simples, como abrir redes sociais, assistir a vídeos na Netflix e no YouTube, bem como ouvir música. Verifique também a espessura e o peso — quanto mais finos e leves, melhor para levar na mochila.

Agora que você já sabe como escolher o melhor notebook para estudos, que tal conferir algumas sugestões de modelos?

Samsung Flash F30

Pesando apenas 1,37 quilos e trazendo uma tela de 13,3 polegadas, o Samsung Flash F30 é a escolha perfeita para quem quer um notebook para estudar, podendo ser transportado na mochila facilmente. Além de leve e compacto, é veloz, pois traz um disco SSD.

O design de estilo retrô, cujas teclas remetem-se a uma máquina de escrever, é outro diferencial. E, para uma maior segurança, ele conta com leitor de impressão digital, evitando o uso por estranhos, além de oferecer a possibilidade de criar uma pasta segura para os seus arquivos mais importantes.

ASUS Vivobook X543UA

Na hora de usar o laptop para estudar, normalmente são utilizados apps que não exigem muito da máquina. Nesse caso, um notebook mais simples, como o Vivobook X543UA, é tudo o que você precisa. Equipado com Intel Core i3 e 4 GB de RAM, ele executa tarefas básicas com rapidez.

Com essas características, ele também é um notebook bom para trabalho, desde que a sua atividade profissional não inclua softwares mais pesados. Além disso, tem 1 TB de armazenamento, o suficiente para guardar os arquivos da escola, fotos, vídeos, músicas e o que mais você quiser.

Lenovo Ideapad 330 Intel Core i3 7020U

Editar textos e planilhas, fazer trabalhos da escola ou da faculdade e acessar a internet são tarefas que você realiza com rapidez no Ideapad 330. Assim como o modelo anterior, ele tem uma configuração básica, porém é uma ótima alternativa para estudantes.

Outros destaques são a boa quantidade de conexões (uma delas USB-C), teclado numérico e tela HD de 15,6 polegadas com abertura de até 180º, facilitando a sua utilização em diversas posições.

