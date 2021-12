Tecnologia Samsung comete gafe e revela design do Galaxy S21 FE antes da hora

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O S21 FE deve trazer três câmeras no arranjo traseiro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Samsung agitou os fãs que aguardam o lançamento do Galaxy S21 FE ao publicar informações antes da hora sobre o celular com forte apelo do preço justo aliado a alto desempenho. Nesta semana, a gigante sul-coreana acidentalmente publicou a imagem do celular numa página oficial, dedicada aos Emirados Árabes, o que levou a ainda mais expectativa pela chegada do smartphone.

O lançamento do S21 FE deve acontecer no início do ano de 2022, provavelmente no próximo mês de janeiro, contrariando as expectativas iniciais de que o telefone seria anunciado ainda neste ano. Um dos motivos para o atraso seria a crise dos microchips, que tem afetado todo o mercado de tecnologia.

A página com informações sobre o celular já saiu do ar, mas trouxe algumas confirmações, principalmente em termos de design. O S21 FE deve trazer três câmeras no arranjo traseiro, acomodadas em um módulo semelhante ao do S21 convencional. São esperados sensores de 12 MP, 12 MP e 8 MP.

Outro aspecto possível de analisar foi a parte frontal, que segue o padrão de alocar a câmera de selfies em um furo centralizado no topo da tela. No campo das especulações e com base em outros vazamentos que já aconteceram, o display deve ser de 6,4 polegadas, com resolução Full HD+ e a desejada taxa de atualização de 120 Hz.

O processador deverá variar de acordo com a região. Clientes nos Estados Unidos provavelmente terão a versão com o Snapdragon 888, enquanto lugares como o Brasil deverão ser contemplados com Exynos 2100. O atual Galaxy S20 FE seguiu esta lógica, enfrentou muitos problemas quanto ao desempenho, e posteriormente passou a ser vendido também com Snapdragon no país.

Se os analistas estiverem corretos, a ficha técnica do aparelho também incluirá certificação de resistência à água e poeira IP68, armazenamento de 128 GB ou 256 GB, e memória RAM de 8 GB. A bateria deve dispor de 4.500 mAh.

O modelo também teve seu codinome revelado: SM-G990E. Como de costume, a fabricante ainda não se pronunciou sobre o lançamento do aparelho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia