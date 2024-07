Tecnologia Samsung deve melhorar câmera do Galaxy S24 Ultra em próxima atualização

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Um dos destaques da Samsung para os seus celulares tops de linha é o avanço na parte de câmeras. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos destaques da Samsung para os seus celulares tops de linha é o avanço na parte de câmeras. Agora, a coreana estaria prestes a disponibilizar mais aprimoramentos para este item no seu smartphone Galaxy S24 Ultra.

De acordo com o vazador Ice Universe, a empresa irá incluir melhorias para a câmera do seu smartphone flagship de 2024 no update que também trará o pacote de segurança do mês de agosto. Confira a publicação a seguir:

Conforme informa a postagem, essas novidades incluiriam otimizações em recursos como balanço de branco, HDR, pós-processamento, exposição, face e vídeo com zoom. No entanto, os detalhes desses aprimoramentos não foram revelados até o momento.

Outro ponto citado pelo tipster consiste na ausência de qualquer melhoria para a utilização da câmera teleobjetiva e do modo noturno em uma aproximação acima de 10 vezes. Vale destacar que, apesar de contar com um zoom híbrido eficiente de até 10x, quando passa dessa quantidade, as imagens passam a sofrer mais com ruídos.

Apesar de esse último ponto mencionado por Ice Universe não ter sido contemplado por enquanto, nada impede de a fabricante inserir a otimização para esse item no futuro – seja em tempo para o update de agosto, ou para alguma atualização posterior.

O pacote de agosto que contém os aprimoramentos de câmera para o Galaxy S24 Ultra ainda não tem qualquer data definida do próximo mês para desembarcar no aparelho top de linha da marca.

Galaxy Ring

Em outra frente, a Samsung anunciou o lançamento do Galaxy Ring, seu primeiro anel inteligente, nessa quarta-feira (10). O produto chega ao Brasil ainda este ano em três cores: preto, dourado e prateado.

O preço em reais ainda não foi divulgado pela companhia.

O Galaxy Ring vai funcionar somente conectado a celulares e relógios da própria marca. A sincronia de dados será feita pelo app Samsung Health.

Mas não é obrigatório ter um smartwatch, embora o uso do produto seja mais otimizado se estiver conectado a um Galaxy Watch 7 ou Galaxy Watch Ultra.

Segundo a fabricante, a duração da bateria pode aumentar em 30% se os aparelhos forem usados em conjunto.

“Isso permite uma análise mais precisa dos dados. Mas usar o anel apenas não perde nenhuma funcionalidade”, disse Rafael Araujo, gerente sênior de produtos da Samsung Brasil.

O anel tem 7 milímetros de largura por 2,6 mm de espessura. O peso varia entre 2,3 e 3 gramas, dependendo do tamanho.

Serão 9 tamanhos disponíveis, para que o dispositivo caiba em dedos de tamanhos distintos. As medidas vão do 5 (pequeno) ao 13 (grande).

O Galaxy Ring pode ser usado em qualquer dedo, mas a fabricante recomenda o uso no indicador. As informações são do site TudoCelular e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/samsung-deve-melhorar-camera-do-galaxy-s24-ultra-em-proxima-atualizacao/

Samsung deve melhorar câmera do Galaxy S24 Ultra em próxima atualização

2024-07-10