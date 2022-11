Tecnologia Samsung Galaxy S23 deve ser lançado em fevereiro

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Ainda não há expectativa de preço ou exatidão de quais serão os modelos e versões. (Foto: Reprodução)

O Galaxy S23 da Samsung deve ser lançado na primeira semana de fevereiro de 2023 no evento ao vivo intitulado Galaxy Unpacked 2023, de acordo com um rumor levantado pelo jornal The Chosun Ilbo, da Coreia do Sul. O anúncio do celular deve ocorrer em São Francisco, nos Estados Unidos, um pouco mais cedo em relação ao lançamento do Galaxy S22, em 2022.

Ainda não há expectativa de preço ou exatidão de quais serão os modelos e versões que devem compor a linha, mas a expectativa é que os celulares cheguem às lojas em 17 de fevereiro de 2023 no mercado global. Ainda não há como especular se os produtos chegarão ao mesmo tempo ao Brasil ou um pouco depois.

O site SamMobile acredita que a Samsung tenha adiantado o lançamento do Galaxy S23 em duas semanas para se antecipar aos seus concorrentes, motivada pelas baixas vendas que a indústria como um todo tem enfrentado.

De acordo com a reportagem do jornal sul-coreano, espera-se que o Samsung Galaxy S23 tenha o novo processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm na maioria das regiões e o chip Exynos 2300, fabricado pela própria Samsung, em alguns poucos mercados, como tem sido a estratégia de distribuição nos últimos anos. Ambos são fabricados com a tecnologia de 4 nm (nanômetros).

Alguns rumores anteriores indicavam que os modelos Galaxy S23 e S23+, os dois primeiros celulares da linha, poderiam ter também baterias maiores: 4.700 mAh dos novos modelos contra 4.500 mAh do Galaxy S22 Plus. Além das melhorias de CPU e autonomia, também é esperado que o Galaxy S23 Ultra tenha uma câmera principal de 200 MP.

