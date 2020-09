Bem-Estar Santa Casa de Porto Alegre representa a Região Sul em estudo internacional sobre Covid-19 e cirurgia oncológica

14 de setembro de 2020

Médicos Carlos Eugenio Escovar, Tiago Remonti, Antonio Kalil, Gustavo Andreazza Laporte e Moacyr Christopher Salem

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é o único hospital da Região Sul do Brasil que está inserido no CovidSurg, estudo multicêntrico internacional que envolve 85 países na análise do impacto da Covid-19 em pessoas que passaram por cirurgias oncológicas durante a pandemia.

A pesquisa consiste na análise de prontuários de pessoas que foram submetidas a qualquer tipo de cirurgia oncológica em bloco operatório que tenham realizado, antes ou depois da intervenção cirúrgica, teste laboratorial com confirmação de infecção por Covid-19 ou que tenham sido diagnosticadas clinicamente, sem a realização de teste laboratorial.

Pacientes em que a Covid-19 tenha sido diagnosticada há mais de 30 dias do início do estudo não foram incluídos no mesmo.

A pesquisa em andamento na Santa Casa visa determinar a mortalidade em 30 dias de pacientes com infecção por Covid-19 submetidos a cirurgias de câncer. O responsável pela pesquisa no complexo hospitalar gaúcho, o cirurgião oncológico do Hospital Santa Rita Gustavo Andreazza Laporte, explica que esta análise “permitirá um melhor entendimento de diversos fatores que incidem sobre o resultado da cirurgia para pacientes acometidos pela infecção de Covid-19, sejam estes referentes a qualidade de vida ou cura da doença”.

A elaboração de artigo contendo os dados colhidos no estudo – que contou com a colaboração do cirurgião oncológico Tiago Remonti e do residente em cirurgia oncológica Moacyr Christopher Salem – e a publicação dos resultados estão previstos para os próximos meses.

Para o diretor do Hospital Santa Rita, o oncologista Carlos Eugênio Escovar, estar entre as mais de mil instituições de saúde de todo o mundo, representando a Região Sul do País nesse estudo, “confirma a posição de relevância ocupada pelo hospital no que diz respeito à sua excelência assistencial em todos os aspectos relacionados à oncologia, traduzida também por sua atuação em pesquisas internacionais”.

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre participa, atualmente, de 22 pesquisas que relacionam os efeitos da Covid-19 em áreas da saúde como cardiologia, terapia intensiva, cirurgia oncológica, infectologia, fisioterapia, saúde digital, nefrologia, pneumologia e saúde no trabalho.

