Por Filipe Guerrero Gracia | 12 de setembro de 2022

O abdômen é um dos locais mais frequentes das síndromes dolorosas agudas ou crônicas provenientes de problemas viscerais, decorrentes de dor referida originária em estruturas próximas e/ou decorrentes de lesões sistêmicas. As doenças viscerais podem determinar dores de vários tipos: visceral verdadeira, visceral referida, parietal localizada ou parietal referida.

A dor visceral verdadeira manifesta-se na região da linha média do abdômen, sem localização precisa no epigástrio, região periumbilical ou mesogástrio, habitualmente descrita como cólica e associa-se a náuseas, vômitos, sudorese ou palidez.

A dor visceral pode decorrer por tensão ou estiramento da parede das vísceras ocas ou da cápsula das vísceras parenquimatosas e pela tração ou estiramento peritoneal. A dor visceral referida localiza-se nos miótomos e dermatomos supridos pelos neurônios que se projetam nos mesmos segmentos medulares das vísceras afetadas.

Dentre as causas mais frequentes de dor abdominal citam-se os processos inflamatórios de origem infecciosa ou química, as doenças isquêmicas, as doenças disfuncionais e as neoplasias.

A dor visceral não costuma ser provocado pelas vísceras e órgãos sólidos como fígado, rins, parênquima pulmonar, entre outras, e não necessariamente associa-se a lesão visceral; geralmente é difusa e mal localizada, pode ser referida em locais distantes da víscera acometida e é acompanhada de reflexos autonômicos e motores que servem como sistema que vai manter e facilitar a transmissão dolorosa.

Pegamos como exemplo os rins, que estão situados em um sulco formado pelos músculos psoas e quadrado lombar. Uma disfunção renal pode influenciar estes músculos e vice-versa. O músculo psoas tem relação com as vértebras lombares e com a articulação sacro ilíaca. O músculo reto femoral tem sua inserção proximal na espinha ilíaca anteroinferior (quadril) e inserção distal na tuberosidade anterior da tíbia (joelho) via ligamento patelar. Um movimento de posterioridade do osso ilíaco, faz com que aumente a tensão no músculo reto femoral, tracionando a patela superiormente, predispondo ao surgimento de lesões na região do joelho.

A dor abdominal neuropática periférica localiza-se na região de distribuição de uma ou mais raízes torácicas caudais, caracteriza-se como queimação, choque, pontada ou formigamento, é associada a hiperalgesia, hiperestesia, hiperpatia e/ou a outras anormalidades sensitivas e motoras, incluindo flacidez da parede e/ou alterações neurovegetativas.

A avaliação e tratamento destas disfunções baseia-se em testes e técnicas manuais suaves, que visam devolver a mobilidade visceral do rim acometido, eliminando influências primárias e secundárias destas disfunções, promovendo a saúde global do indivíduo.

Procurar um profissional capacitado para realizar uma boa avaliação pode ajudar a resolver o problema mais facilmente e evitar que ele se espalhe ou até mesmo evite o aparecimento de outros problemas futuros.

