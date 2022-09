Cláudio Humberto STF custa mais caro que a família real britânica

Por Cláudio Humberto | 22 de setembro de 2022

O orçamento anual de R$851,7 milhões do Supremo Tribunal Federal (STF) para 2023 é 40% maior que o orçamento para manter todo o fausto da família real do Reino Unido, que custou ao pagador de impostos britânico 102,4 milhões de libras (R$601 milhões) no ano passado. Para agravar a comparação, em 2021 foram destinados R$201 milhões à família real extraordinariamente para a reforma do Palácio de Buckingham, residência da turma e local de trabalho do monarca.

Realeza tupiniquim

“Nossos ‘reis’ custam muito mais do que toda a realeza britânica”, diz a advogada Karoline Rocha, que identificou a diferença em post nas redes.

Quase tudo salário

Segundo o Justiça em Números (CNJ), 91,5% de todas as despesas do no Judiciário servem apenas para pagar a folha de pessoal e encargos.

Triplo de funcionários

O STF tem 1.411 servidores, 238 comissionados, o triplo de realeza, que mantém tem 491 pessoas, cujos salários custam R$138,4 milhões.

Coincidências, coincidências

Número de membros do “núcleo duro” da família real britânica, 11, incluindo o Rei Charles III, faz lembrar o número de ministros dos STF.

Geração solar dispara antes da ‘taxação do sol’

O fim do ano traz também o fim da isenção de encargos para sistemas de geração de energia fotovoltaica (solar), o que provocou a disparada nas instalações ao longo do ano. Essa corrida pelas placas solares fez a capacidade instalada no Brasil disparar 46,1% desde o início do ano, passando de 13 para 19 gigawatts, que são fundamentais para elevar a descentralização da matriz energética brasileira, criar condições para o crescimento econômico e reduzir a pressão nos reservatórios hídricos.

Mais um atrativo

Presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia explica que “as usinas solares geram eletricidade a preços 10 vezes menores que as termelétricas”.

Perspectiva importante

Segundo a Absolar, ao sair de 7,9GW em 2020 para 19GW é quase como se tivéssemos construído outra Itaipu, cujo potencial é de 14GW.

Logo ali

A isenção de 23 anos só vale para sistemas fotovoltaicos instalados até 6 de janeiro. Depois, quem inserir energia na rede terá de pagar “pedágio”.

Pizza servida

Diarista de 33 anos, Mariana contou à revista Veja ter ouvido do senador Davi Alcolumbre (União-AP) que, em troca do seu nome e CPF, seria nomeada no Senado, mas teria de devolver 90% do salário de R$14 mil: “Eu te ajudo, você me ajuda”. Mas ele nem sequer foi investigado.

Pilantropia em curso

Ganhou outro jabuti as discussões no Senado para a busca de suposta “fonte de custeio” do piso dos enfermeiros: usar dinheiro público para “ajudar” hospitais privados a pagarem salários decentes aos enfermeiros.

Misoginia judiciária

A decisão do STF em barrar o piso nacional da enfermagem atinge em especial as mulheres. São mais de 2,1 milhões de profissionais de enfermagem (1.476.584 técnicos e 624.910 enfermeiros), 85% mulheres.

Cannabis na bolsa

Estreou ontem na B3, a bolsa de São Paulo, a venda de ações da GX Cannabis, que investe em fármacos e outros produtos derivados da planta da maconha. Fechou o dia valendo R$38,98, em queda de 2,54%.

Parece até o ex-Ibope

Em estudo de metodologia secreta, ONGs afirmam que a fome mata uma pessoa “a cada 4 segundos”. Pelos números da lorota, seriam 7,8 milhões de mortes por ano ou o triplo da média de mortes na pandemia.

Machadada

Amigona de Dilma celebrizada pelo furto da pasta para impedir a posse de Alcolumbre na presidência do Senado, Kátia Abreu (PP) pode ficar sem mandato após 20 anos. No Tocantins, Dorinha (UB) lidera a disputa.

Profissão de risco

Ser encarregado do dinheiro em governo do PT é cadeia na certa. Foram presos os ex-tesoureiros João Vaccari, Delúbio Soares e Paulo Ferreira, além dos ex-ministros da Fazenda Antônio Palocci e Guido Mantega.

Oficial x oficioso

O Brasil superou pela primeira vez a marca de 100 milhões de pessoas com ocupação, segundo a Carta de Conjuntura divulgada pelo IPEA. Mesmo assim, há ONGs que espalham dados duvidosos sobre a fome.

Pensando bem…

…quando juízes aparecem mais que os jogadores, o jogo fica chato, seja no futebol ou na eleição.

PODER SEM PUDOR

Duda e seu joão-bobo

Lula ainda cambaleava, após a segunda derrota para FHC, quando Duda Mendonça encontrou o jornalista Ricardo Kotsho na cantina “Il Sogno di Anarello”, em São Paulo. Ali, entre “chiantis” de qualidade duvidosa e ao som da indefectível música “Champagne”, na voz do proprietário Giovanni Bruno, o marqueteiro fez uma proposta surpreendente: ele queria o apoio de Kotsho, amigo de Lula, para “vender ao PT” a ideia de ele fazer a campanha petista seguinte, de graça. Antecipou até a primeira “peça” de campanha: um Lulinha de bolso, pequenininho, que funcionaria como joão-bobo, aquele que toma piparote e fica sempre de pé. “Getúlio usava um bonequinho desses”, lembrou Duda. Kotsho não parecia muito entusiasmado, mas prometeu levar a ideia ao PT. Deu no que deu. Duda não precisou usar o Lulinha. Muito menos trabalhar de graça. E acabou às voltas com falcatruas petistas na Justiça.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

