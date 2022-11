Tecnologia Todos os lançamentos para celulares serão focados no 5G

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Líder no segmento de celulares, a Samsung já tem 80% do portfólio voltado à nova tecnologia. (Foto: Divulgação/Samsung)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Maior empresa de eletroeletrônicos do país, a Samsung, líder no segmento de celulares com uma participação superior a 50%, vem apostando em parcerias com o varejo para reduzir os custos logísticos de forma a amenizar os impactos da inflação e dos juros altos, um dos desafios para 2023.

A estratégia une gestão compartilhada de estoque entre varejo e indústria e acompanhamento em tempo real do que está sendo vendido, explica Antonio Quintas, um dos principais executivos da companhia coreana no Brasil. Ele antecipa a estratégia para o fim de ano, que pela primeira vez terá Black Friday, Copa do Mundo e Natal: “A partir de agora todos os lançamentos vão ser focados no 5G”.

1-Qual é a expectativa para este fim de ano com Black Friday, Copa do Mundo e Natal?

A expectativa é muito grande. Espera-se que o valor seja maior do que foi no ano passado. As pessoas esperam esse momento para comprar um telefone mais premium, e este ano tem um aditivo que é o 5G, que chegou no Brasil com uma força muito grande.

2-Além de TVs, pesquisas apontam que o brasileiro quer ver a Copa pelo celular. Como a empresa tem feito a gestão de todos esses eventos juntos?

Foi uma convergência muito positiva. As pessoas vão assistir não só aos jogos do Brasil, mas de outras seleções em tempo real, e o 5G vai ajudar, pois está cada vez mais chegando nas cidades brasileiras. Desde que lançamos o nosso primeiro smartphone 5G (em 2020), houve uma evolução de portfólio e uma redução significativa de preços. De março de 2021 a março de 2022, o preço caiu 30%. De maio para cá, teve uma redução ainda maior.

Temos hoje 25 smartphones 5G, dos quais 16 são standalone (rede pura, que permite velocidade até cem vezes maior que o 4G atual), com diferentes opções de preços. A partir desta Black Friday, será possível encontrar aparelhos na faixa de R$ 2 mil. A maioria do portfólio que as operadoras estão comprando hoje já é 5G.

3-A empresa planeja aumentar o portfólio de 5G?

A partir de agora todos os lançamentos vão ser focados no 5G. É o que faz sentido para a experiência do consumidor ser a mais completa possível. E, quanto mais você tem escala, se torna possível baratear custos. Ainda temos portfólio de 4G de produtos já lançados anteriormente. Hoje, os aparelhos 5G representam 80% do nosso portfólio.

4-O senhor citou as teles. E como está a relação com o varejo?

Da mesma forma que fizemos a parceria com as operadoras para trazer aparelhos 5G mesmo antes de estar tudo aprovado, isso ocorre também com os parceiros de varejo. O mercado é muito sensível a variações de juros e inflação.

Temos que fazer adequações na logística. Isso é um trabalho diário, de otimizar toda a cadeia de abastecimento para reduzir os prazos de entrega e ter os menores e melhores custos para a gestão dos inventários dos parceiros. Imagina organizar uma Black Friday junto com o mundial de futebol e ainda próximo do Natal? Ajudamos com informações de demanda, planejamento antecipado de investimentos em marketing e ofertas.

5-Como funciona essa adequação logística conjunta com o varejo?

O primeiro esforço com o varejo foi na gestão de estoque. Reduzimos o número de semanas de inventários (produtos em estoque) que eles carregavam dos nossos produtos e isso tem um impacto muito significativo, que permite com que eles consigam absorver parte desse custo da inflação. Temos um programa no qual analisamos a performance de cada varejo no dia a dia. E isso permite que se programe o reabastecimento ideal.

Isso aumenta a eficiência e reduz os custos. Apesar do estoque menor, o desafio é garantir um abastecimento mais frequente, regular e preciso de cada produto. Além disso, gerenciamos a cadeia de abastecimento. Podemos trazer os produtos de fora tanto de avião quanto de navio. E o transporte de navio é muito mais barato. Então, a gente prioriza o transporte de mais longo prazo para conseguir otimizar os custos de abastecimento.

6-O senhor disse que espera aumento de valor nas vendas neste fim de ano. Isso vai ocorrer por conta de inflação e dólar?

Não. O consumidor espera o fim do ano para fazer uma compra significativa para ele. E os preços estão caindo. O que a gente vê, por exemplo, do ano passado para este ano, é um crescimento muito forte na intenção de compra de eletrônicos. A intenção passou de 32% para 62% nos dois últimos anos.

Durante os primeiros dois anos da pandemia, muita gente atualizou seus equipamentos e talvez no ano passado não tenha tido tanta necessidade de uma compra adicional. E este ano, houve esse aumento, mas tem o viés do mundial de futebol. Segundo pesquisa que fizemos em parceria com a MindMiners, entre os eletrônicos mais desejados, 45% das pessoas falam que querem comprar um outro smartphone e 40% das famílias dizem que querem comprar TV.

7-E qual é a importância do Brasil?

A Samsung tem 51% de participação no mercado geral de celular (segundo dados da GfK). E no segmento premium, acima de R$ 2,5 mil, de 47%. Olhando para o mercado de smartphones 5G, a Samsung possui 54,2%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia