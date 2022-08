Acontece Turma de “aprendizes cooperativos” formada por jovens com deficiência realiza formatura em Soledade

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Cerimônia foi realizada no auditório da Cotrijal no município. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Direção, coordenação, instrutores, técnicos administrativos, colaboradores, pais e amigos acompanharam na terça-feira (09), no auditório da Cotrijal em Soledade, a cerimônia de formatura da turma de aprendizes formada por jovens PCDs.

Ao todo, nove jovens da turma Auxiliar Administrativo do programa Aprendiz Cooperativo, que conta com a parceria do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, da Cotrijal e da Cooperativa de Trabalho Educacional – Cooperconcórdia, concluíram o curso que teve 28 meses de duração em virtude da pandemia. “Esta turma foi considerada muito especial por todos nós. A cooperativa optou por não demiti-los durante a pandemia, mas sim seguir com os jovens até que pudessem ser retomadas as aulas presenciais”, disse Alessandra Gradaschi Rochemback, coordenadora de RH da Cotrijal.

Conforme conta Alessandra, durante o curso os jovens aprendizes realizaram as atividades práticas nas dependências da cooperativa. “Eles desenvolveram seus trabalhos nas lojas, supermercados, além de tarefas administrativas, adaptando as atividades para que cada um pudesse fazer o seu melhor”, enfatiza.

Também estiveram presentes na cerimônia Alexandre Dallagnese, presidente da Cooperconcórdia, Tiago Moroni de Souza, vice-presidente da Cooperconcórdia, e Ana Rita Ferreira dos Santos, coordenadora administrativa da unidade da Cotrijal em Soledade.

Programa Aprendiz Cooperativo

O programa Aprendiz Cooperativo tem por objetivo ensinar e preparar o jovem, na faixa etária dos 14 aos 24 anos, para o início da vida profissional, dentro de uma visão técnica, ética e cidadã, despertando nestes jovens um espírito de cooperativismo, proatividade e de empreendedorismo, oportunizando a inserção dos mesmos no mercado de trabalho.

