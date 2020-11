A causa da morte do voluntário da CoronaVac, que levou a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a suspender os testes com a vacina em todo o País, foi suicídio, de acordo com boletim de ocorrência registrado no dia 29 de outubro em uma delegacia da Zona Oeste de São Paulo.

Conforme o boletim, policiais militares foram acionados para uma “ocorrência de encontro de cadáver”. Ao chegarem no apartamento do homem, uma pessoa mostrou a vítima desmaiada no chão do banheiro com uma seringa perto do braço e diversas ampolas de remédio. O corpo do homem, de 33 anos, foi enviado para o IML (Instituto Médico Legal).

Na manhã desta terça, o governo de São Paulo afirmou ser impossível relacionar o “evento adverso grave” que acometeu o voluntário do estudo clínico da CoronaVac com o imunizante.