Wilson Lima abre vantagem de 17,4 pontos no AM

Por Cláudio Humberto | 26 de outubro de 2022

(Foto: Divulgação)

No Amazonas, os eleitores parecem determinados a não permitir que o senador Eduardo Braga (MDB) retorne ao governo do Estado. Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o atual governador, Wilson Lima (União Brasil), abriu 17,4 pontos de vantagem, somando 58,7% dos votos válidos, contra 41,3% do rival. No cenário espontâneo, Wilson tem 47,5% contra 31,4%, 16,1 pontos à frente, e na estimulada ele abriu vantagem de 15,6 pontos: 52,7 a 37,1%.

Todas as idades

O Paraná Pesquisas mostra que Wilson Lima lidera em todas as faixas etárias. Entre eleitores de 25 a 34 anos registra 55,6% a 34,4%.

Todas as escolaridades

O governador do Amazonas também é o favorito dos eleitores segundo a escolaridade, do ensino fundamental (50,4%) ao superior (54,2%).

Todas as faixas

Wilson também está à frente entre os que trabalham (52,5%) e aqueles que não integram a População Economicamente Ativa (PEA): 53%.

Dados técnicos

O Paraná Pesquisas entrevistou pessoalmente 1.540 eleitores em 32 municípios entre os dias 21 e 25, com registro sob nº AM-01555/2022.

‘Especialistas’ pagam mico e entram no anedotário

Inscreveram-se no anedotário os “especialistas em combate à corrupção” que apoiam a candidatura de Lula. Entre eles não há policiais federais ou procuradores, estes sim, especialistas no ex-presidente que cumpriu cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro após sentenças confirmadas em três instâncias. E com base em 3 mil provas jamais contestadas pela defesa, como certa vez observou o ministro João Otavio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Os ‘experts’

Curiosamente, nenhum dos ativistas é especialista em combater corrupção e sim em formular teorias, algumas exóticas, sobre o tema.

Militância

A lista dos “especialistas” abriga professor, advogado, ongueiro e até pesquiseiro que “erra” muito. Todos ativistas, militantes ou torcedores.

Bem longe

Um dos tais craques “em combate à corrupção” que declarou apoio ao petista Lula é um professor formado em Geografia.

Virada

Enquanto agregadores de pesquisas brasileiros seguem dando Lula em vantagem na disputa presidencial, o Global Election History Society Center foi o primeiro a colocar Bolsonaro à frente: 50,11% a 49,89%.

Memória afiada

O jornalista censurado Augusto Nunes lembrou na revista Oeste da frase de Lula sobre o ex-deputado, enquanto o mensalão corria frouxo: “Sou capaz de dar ao Roberto Jefferson cheque em branco e dormir tranquilo”.

Mais um

A necessidade de fertilizantes fez o governo Bolsonaro buscar grandes fornecedores como Canadá. É um dos fatores para o comércio bilateral ter crescido 62,5% e chegar a US$8,2 bilhões de janeiro a setembro.

Com a maré

Curiosa trajetória do candidato a ministro Henrique Meirelles. Foi titular da Fazenda de Michel Temer, que o PT chama de “golpista”, e secretário de João Doria (PSDB), que o vice Alckmin acusa de ser “corrupto”.

Mentir pode

O PT bate o recorde de fake news em 30 segundos, no ar há dias e sem censura. Diz que Bolsonaro “assinou projeto acabando com o Auxílio de R$ 600” e que “vai acabar férias e 13º”. Deve ser a mesma turma que criou a mentira em 2014 de que Aécio Neves acabaria o Bolsa Família.

Nível da retórica

A deputada reeleita Carla Zambelli foi às redes sociais acusar: “Lula defende ladrão!” e motivou a resposta da conta oficial da liderança do PSB, do ex-tucano Geraldo Alckmin: “Bolsonaro é amigo de terrorista”.

Musk no Twitter

Jornais dos EUA noticiaram que o empresário sul-africano Elon Musk confirmou a bancos (que vão financiar a operação) que irá fechar acordo de compra da rede social Twitter até a próxima sexta-feira (29).

Antes da queda

A BRF (Perdigão e Sadia) perdeu 9% do valor, ontem. Sorte de Pedro Parente, ex-Petrobras, que deixou o comando da empresa sem barulho e hoje tem fundo de investimento com ex-colegas da gaúcha RBS.

Pensando bem…

…talvez as 154 mil inserções a mais para Lula falar à vontade tenham sido a melhor campanha para Bolsonaro.

PODER SEM PUDOR

Duelo à brasileira

Diplomata competente e cavalheiro fino, Orlando Leite Ribeiro era respeitável pé-de-valsa, por isso não resistiu ao bolero da orquestra num clube social de Lima (Peru), onde foi embaixador do Brasil, nos anos 1950: localizou a mais bela mulher do salão e a convidou para dançar. O marido enciumado não gostou e o desafiou para um duelo de honra: “Escolha as armas! Pistola? Espada?” O embaixador respondeu com firmeza: “Granada a doze passos!” O desafiante amarelou: “Como assim? Essa arma não é normal…”. O diplomata esclareceu: “É a única que sei usar, minha especialidade no Exército.” O maridão ciumento foi embora, desistindo do duelo.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

