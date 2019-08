Acontece nesta sexta-feira o VI Simpósio de Processo Civil

O Instituto dos Advogados do RS (IARGS), em parceria com a ESA/RS (Escola Superior de Advocacia), está promovendo o VI Simpósio de Processo Civil, que terá como tema principal “Inteligência Artificial e o Processo: o Futuro dos Tribunais”, no próximo dia 16 de agosto, das 9h às 18h, no auditório da OAB Cubo/RS. Ao todo, haverá a participação de oito palestrantes divididos em dois painéis, além das preleções de abertura e de encerramento.

A presidente do IARGS, Sulamita Santos Cabral, destaca que a Inteligência Artificial é um tema oportuno que deve ser utilizado a favor do exercício profissional da classe jurídica. Para ela, é essencial que cada advogado possa se reciclar em tudo o que se refere ao desenvolvimento da informática.

De acordo com a coordenadora geral do congresso, a diretora do IARGS, Maria Isabel Pereira da Costa, o instituto tem como missão de levar o conhecimento ao meio jurídico com o objetivo de facilitar o exercício da profissão de advogar. “Todos sabemos que, hoje, não basta dominarmos o conteúdo dos códigos de Processo e Regimentos dos Tribunais. Se não soubermos manejar com os métodos eletrônicos de comunicação, ficaremos fora do mercado de trabalho”, acentuou a diretora.

Integram também a coordenação do simpósio a diretora do Departamento de Integração do IARGS, Ana Amélia Zanella Prates; a diretora-geral da ESA, Rosângela Herzer dos Santos; e o vice-diretor da ESA, Darci Guimarães Robeiro. Todos são associados do IARGS,

Programação:

9h- Credenciamento

9h15- Abertura

9h30- Palestra de Abertura: Inteligência Artificial – Uma invenção terrível ou uma nova era de prosperidade humana? – Cristiano Kruel

10h15- PAINEL 1: Inteligência Artificial e o Processo

1.1 Princípios de Inteligência Artificial – Juliano Madalena

1.2 IA e o futuro do Direito praticado e ensinado – Darci Guimarães Ribeiro

1.3 Democracia em risco: como a tecnologia pode afetar seu voto – Alexandre Basílio Coura

12h30- Intervalo para o Almoço

14h30 PAINEL 2: Inteligência Artificial e Tribunais

2.1 IA na perspectiva da Justiça Federal – Cristian Ramos Prange

2.2 Virtualização Processual e a Reestruturação Organizacional do Poder Judiciário do RS – Sheron Garcia Vivian

2.3 Execução Fiscal e Inteligência Artificial – Paulo Caliendo

17h- Palestra de Encerramento: Uso de dados estruturados e outras experiências no TRT RS – Des. Ricardo Fraga

17h45- Encerramento

Deixe seu comentário: