Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Colorado encara o Atlético-MG, no domingo, no estádio Beira-Rio Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Na última reapresentação da temporada, o Inter abriu os trabalhos, nesta sexta-feira, mirando a rodada final do Campeonato Brasileiro do próximo domingo, contra o Atlético-MG. E, a equipe voltou às atividades depois da derrota para o São Paulo com boa notícia: a classificação para a fase prévia da Libertadores. Com a derrota do Goiás para o Palmeiras, o colorado garantiu a última vaga para a disputa da competição continental do próximo ano.

No CT Parque Gigante, o técnico Zé Ricardo comandou atividade com a maior parte do grupo de reservas. Os demais titulares apareceram no campo apenas para realizar trabalhos físicos.

Para a última rodada do Campeonato Brasileiro, o time não terá o lateral Uendel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Erik e Natanael disputam a titularidade na lateral-esquerda. A preparação do time segue ainda na manhã deste sábado, quando ocorre o último treinamento antes da partida, bem como, o último em 2019.

Inter e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

