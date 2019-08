Laghetto Hotéis abre décima unidade em Gramado

A Laghetto Hotéis inaugurou recentemente um novo empreendimento em Gramado, na serra gaúcha. O Laghetto Allegro Fratello abre suas portas na entrada da cidade (vindo pela RS -115), a cinco minutos do Lago Joaquina Rita Bier, apresentando o requinte e conforto que são marca registrada da rede, que agora passa a contar com dez hotéis na cidade – berço da Laghetto.

Com piscinas adulto e infantil, sala de jogos, espaço kids, academia, copa baby, restaurante e Wi-Fi, já é possível efetuar reserva na nova opção de hospedagem em Gramado, através do site www.laghettohoteis.com.br. O check-in já está disponível. O hotel conta com 49 apartamentos.

Com a inauguração, a Rede Laghetto Hotéis amplia para 18 o número de unidades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. A maior rede hoteleira da Serra passa a ter 10 estabelecimentos em Gramado, um em Bento Gonçalves, um em Canela, um em Rio Grande, um em Santa Catarina, três em Porto Alegre e um no Rio de Janeiro. As unidades estão distribuídas em cinco bandeiras – Vivace, Allegro, Viverone, Vertice e Stilo, que atendem diferentes tipos de clientes, num total de 2.298 apartamentos. Vá conhecer!

