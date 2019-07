Lifar comemora 50 anos com novos clientes e projetos

O Lifar, laboratório do Grupo Dimed, também composto pela Panvel Farmácias e a Dimed Distribuidora, está comemorando 50 anos de existência e avança em seu projeto de terceirização com a conquista de novos clientes em 2019: a Drogaria São Paulo, a Riachuelo e a rede Farmácias Associadas agora fazem parte da lista de clientes atendidas pelo laboratório. Ao fim deste primeiro semestre, produtos que levam a marca de outras empresas representaram 75% do faturamento. A projeção para 2021 é que esse número chegue a 80%, acompanhando a tendência de sucesso de produtos marca-própria e exclusiva.

O crescimento está amparado no investimento feito pelo Lifar em um banco de fórmulas desenvolvidas e estabilizadas em sua unidade, em Porto Alegre, que soma aproximadamente 150 produtos disponíveis. “Fizemos um estudo com base nos nossos produtos e nas necessidades do mercado. Os clientes chegam e encontram o que estão procurando. Essas fórmulas já são reconhecidas pelo mercado e estão disponíveis para lançamento imediato”, afirma Guilherme Curilla, gerente de Novos Negócios do laboratório. De sua intenção inicial de fabricar produtos para vender apenas na Panvel, o Lifar passou a fornecer para diversas marcas que reconhecem o laboratório como referência no desenvolvimento e fabricação de produtos, com certificado ISO 9001.

Atualmente, o Lifar tem como cliente algumas das maiores e mais importantes marcas do ranking da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), além de varejistas de outros segmentos. É do laboratório que saem alguns alimentos, medicamentos e cosméticos das marcas Panvel, Amway, Ever Care (Drogaria São Paulo), Pompéia Casa Fashion, Be.U (Riachuelo), N°21 (Profarma), entre outras. São marcas com alta exigência, chancelando a estrutura do Lifar voltada para a produtividade, processos e qualidade.

Em 2018, o Lifar apresentou um crescimento de 16,41% em projetos de marcas de terceiros em comparação a 2017. Para 2019, a previsão é crescer ainda mais, cerca de 20% em relação ao ano anterior.

O laboratório também está investindo em lançamentos na sua linha própria de produtos das marcas Sanitas, Lifar, Vivaz e Vida Mansa, e trabalhando com políticas comerciais agressivas para conquistar novos clientes.

“O Laboratório Industrial Farmacêutico Lifar tem orgulho de comemorar 50 anos em 2019. É importante reconhecer todas as conquistas destes anos que se passaram, e que só aconteceram pela dedicação e confiança de todos os colaboradores, acionistas, clientes e fornecedores parceiros”, afirma o Diretor de Controladoria e de Relações com Investidores do Grupo Dimed, Antonio Napp.

Deixe seu comentário: