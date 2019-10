Setor de confeitaria cresce e representa 25% do setor de panificação

Além do tradicionais pães, itens indispensáveis na lista de compras dos brasileiros, o consumo de tortas, bolos e outros produtos de confeitaria têm crescido entre os clientes das padarias em todo o país. Somente os bolos correspondem a 7% dos 5,6 milhões de toneladas de produtos panificados comercializados por ano, isso significa cerca de 392 mil toneladas de bolo sendo produzidas nas padarias anualmente. O resultado dessa fabricação movimentou 15,28 bilhões em 2018, o que representa 16,5% dos 92,63 bilhões faturados por todo o setor da panificação, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP).

O bolo é o 4º produto mais vendido nas padarias, perdendo apenas para o consagrado pão francês, os pães macios e o pão de queijo. O sucesso do setor também é validado pelo número de empregos que gera. São 920 mil funcionários empregados diretamente, incluindo atendimento, escritório e área de produção na panificação. Desses, a confeitaria representa 19% dos cargos da produção, ou seja, estima-se 69.920 funcionários empregados em todo o país.

“É muito claro perceber essa tendência no setor de panificação. As padarias modernas se preocupam em oferecer diversidade para o cliente, que volta todos os dias. Geralmente, o consumidor vai em busca do pão, e leva também o bolo, o biscoito, o docinho e outros itens para enriquecer a refeição. São alimentos que entraram para a rotina do brasileiro, e contribuem para o crescimento das confeitarias nas padarias”, garante José Batista de Oliveira, presidente da ABIP. “Hoje, os profissionais da área de confeitaria são parte crucial para a panificação como um todo”, conclui.

Em pesquisa divulgada em 2017, o Sebrae Nacional constatou que a maioria das confeitarias (83%) trabalha por encomendas; 54% realiza entregas por conta própria e as vendas a varejo são as principais, com produtos voltados para o consumidor final: 91% dos negócios estão direcionados a eles. Com relação às encomendas, 53% das confeitarias atendem para eventos e 38% para produtos do dia a dia. 43% dos produtos são bolos artísticos e 25%, doces.

O setor de panificação é o 2º maior em alimentos prontos do Brasil e o único presente em todos os municípios brasileiros. Quem responde pelo setor é a ABIP, que também assina o levantamento dos dados relacionados à panificação no país. A ABIP representa, através de suas entidades, 70 mil padarias brasileiras, sendo 95% delas micro e pequenas empresas familiares, o que contribui para a dinamização da economia do país e a geração de emprego e renda.