Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Em 2021, o Simpósio Estadual do Varejo reuniu mais de 200 pessoas na retomada do evento de forma presencial. Foto: Julio Soares Foto: Julio Soares

A 4ª edição do Simpósio Estadual do Varejo, promovida pelo Sindilojas Caxias, é um convite para o varejo vivenciar o tema “Novos Tempos, Novos Olhares Sobre O Consumo”. Para oferecer novas perspectivas e abrir as portas para a tecnologia e a inovação, em 2022, os empresários do comércio vão participar de uma programação que traz seis horas de conteúdo, feira de conexão com expositores parceiros, experiências virtuais e um talkshow com especialistas.

O primeiro lote de ingressos para o 4º Simpósio Estadual do Varejo já está disponível para quem quiser participar. O evento acontece no dia 18 de outubro, das 12h30 às 19h30, no Intercity Caxias Hotel.

A abertura será com a mentora de carreira Fernanda Tochetto e sua palestra “Decifre sua mente, destrave seus resultados”. Na sequência, é a vez de ouvir sobre “Reels, Shorts & TikTok – O impacto dos vídeos no teu negócio”, com o profissional de Marketing Elifas de Vargas. Após o intervalo, a jornalista Andreia Fontana, que é gerente de Jornalismo da RBS Caxias, será a mediadora do talk show “Novas Tecnologias para o Varejo: o que vem por aí?” e vai receber os painelistas Giancarlo Giacomelli, head de Inovação da Fecomércio-RS, e Cleidi Soberanski, gerente de Inovação das Empresas SIM.

“Metaverso e o Varejo: como implementar e acelerar nossos negócios” será o tema abordado pelo doutor em Ciências da Linguagem Pedro Augusto Bocchese, que vivencia na prática as transformações que a tecnologia possibilita. O encerramento da 4ª edição do Simpósio será com uma das mais talentosas atrizes brasileiras, Denise Fraga, através da palestra “Conexões humanas em tempos digitais”, oportunidade de reflexão que vai convidar a rir, pensar e emocionar o público.

Ingressos

Para fazer a inscrição, é preciso acessar o site www.sindilojascaxias.com.br. No 1º lote, associados Sindilojas Caxias e Clube do Assinante RBS investem R$ 127,00 para participar, enquanto para o público em geral o valor é de R$ 177,00. Já no 2º lote, os associados Sindilojas Caxias e Clube do Assinante RBS pagam R$ 147,00 e o público em geral R$ 197,00. Independente do lote adquirido, acima de cinco inscrições, haverá 5% de desconto.

