Esporte Alemanha bate a Dinamarca e avança para as quartas da Euro 2024

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

A Alemanha fez uma atuação segura diante da Dinamarca. (Foto: Reprodução)

A anfitriã da Euro 2024, a Alemanha, venceu a Dinamarca por 2 a 0, em mais um confronto das oitavas de final da competição. O jogo ficou marcado por uma forte tempestade que interrompeu parte do 1º tempo da partida.

Primeiro tempo

O jogo já começou com a Alemanha tendo um gol anulado aos 3 minutos, e os anfitriões continuavam a impor seu favoritismo diante da Dinamarca até 20 minutos da primeira etapa. Logo depois da pressão alemã, a Dinamarca começou a entrar no jogo aos poucos e conseguiram equilibrar o confronto, porém chegou os 35 minutos e o jogo foi paralisado em virtude das fortes chuvas que caíam em Dortmund, e ficou interrompido por aproximadamente 25 minutos, mas logo depois o jogo foi retomado e o equilíbrio também se manteve, com boas chances para ambas as seleções.

Segundo tempo

A segunda etapa do jogo começou com uma pressão dos dinamarqueses, no que resultou em um gol basicamente na primeira subida pro ataque, porém que também foi anulado por impedimento de Andersen, e logo em seguida o próprio Andersen botou a mão dentro da área, e acabou em pênalti para a Alemanha, Kai Havertz cobrou e converteu, botando a Alemanha em vantagem para o resto do segundo tempo. A Dinamarca, perdendo, começou a se lançar pro ataque pra tentar a igualdade no placar, e com isso gerou alguns contra-ataques para a Alemanha, que quase marcou o segundo gol também com Kai Havertz, mas desperdiçou a chance e jogou pra fora.

Aos 22 minutos do segundo tempo, Musiala recebeu de Schlotterbeck, que avançou em velocidade e bateu cruzado pra ampliar o placar e voltou a ser um dos artilheiros da Euro, junto com Mikautadze da Geórgia. Depois disso, a Dinamarca não conseguiu agredir a seleção alemã e quase levaram o terceiro gol já no fim da partida, mas foi anulado novamente pegando um impedido de Wirtz. E assim acabou o jogo com uma atuação segura dos anfitriões e a Alemanha avança para as quartas, e a Dinamarca se despede da competição.

O cara do jogo

O zagueiro Rüdiger foi escolhido como o melhor jogador de Alemanha 2 x 0 Dinamarca no sábado. A atuação defensiva do jogador do Real Madrid foi destacada pela Uefa em mais um jogo em que a seleção alemã saiu sem sofrer gols.

Próximo jogo

A Alemanha agora irá jogar contra a Espanha, que venceu o seu confronto com a Geórgia, as quartas de final da Euro, que vai ser na próxima sexta-feira, dia 5, em Stuttgart.

2024-06-30