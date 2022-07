Rio Grande do Sul Aposta única de Caçapava do Sul fatura mais de R$ 24 milhões na Mega-Sena

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O números sorteados foram: 03 - 05 - 19 - 26 - 43 - 51. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma aposta de Caçapava do Sul (RS) faturou sozinha o prêmio de R$ 24,2 milhões do concurso 2505 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (30) em São Paulo. O números sorteados foram: 03 – 05 – 19 – 26 – 43 – 51. O vencedor fez uma aposta simples na Lotérica Gaúcha, marcando apenas seis dezenas e que custou R$ 4,50. O sortudo ganhou sozinho R$ 24.271.229,51.

Cento e oito palpites chegaram bem perto e acertaram a quina. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 32.693,92. Os 6.977 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 722,97 cada.

Se alguém ganhar a bolada do prêmio principal sozinho e investir o dinheiro numa aplicação conservadora que renda igual à Selic (taxa básica de juros), hoje em 13,25% ao ano, pode ver R$ 180 mil caindo na conta por mês apenas com o rendimento, já descontando impostos. Se deixar o dinheiro na poupança, que não é o mais indicado, o ganhador receberá cerca de R$ 110 mil de rendimento no primeiro mês.

Apostas

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília-DF) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e os números sorteados são conhecidas sempre às 20h (nas quartas-feiras e sábados – e eventualmente nas terças e quintas). É bom lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860.

Bolão oficial

Além da possibilidade de jogo simples, é possível fazer um bolão oficial e aumentar suas chances de abocanhar os R$ 50 milhões (e dividir a grana em grupo).

Você pode comprar um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica. É só preencher o campo específico para isso no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5.

É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, e elas devem ter a mesma quantidade de números.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Porém, nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Também dá para jogar pelo site Loterias Online da Caixa. A Caixa não permite comprar bolões pelo site, mas você pode adquirir seis opções de combos de jogos. Pela internet, o valor mínimo é de R$ 30 e o máximo, de R$ 500 por dia. Você escolhe se quer visualizar os números selecionados ou se prefere o formato “Surpresinha”, em que o sistema marca aleatoriamente os números da aposta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul