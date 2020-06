Acontece Arte Sesc – Em Casa com Você tem ampla programação on-line e gratuita

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ Sesc)

Começa nesta terça-feira (02) a programação do Arte Sesc – Em Casa com Você, projeto que fomenta as diversas manifestações artísticas e culturais com uma agenda completamente gratuita e on-line. São workshops, oficinas, bate-papos além de apresentações ao vivo. Na programação, estão mais de 60 apresentações, que contemplam teatro, circo, dança, cinema, artes visuais, literatura e música. Até final de junho, serão 31 ações transmitidas ao vivo e 24 vídeos gravados. As atividades foram projetadas para atingir um público amplo, das crianças à terceira idade.

A iniciativa tem o objetivo de contribuir para a garantia do direito de acesso à cultura, contemplando ações de caráter formativo e de conteúdo, contribuindo com o desenvolvimento social, artístico e cultural de diversos públicos.

Confira a programação dos próximos dias:

02/06 (Terça-feira)

A partir de 02/06: Poesia com…

Pílulas de poesia com Genifer Gerhardt para iniciar bem o dia

11h: Encontro com o autor Pedro Guerra

19h: Cine Debate

Com o diretor Jorge Furtado e convidados

03/06 (Quarta-feira)

11h: A magia da leitura

Espetáculo de Teatro do Grupo Quiquiprocó

04/06 (Quinta-feira)

11h: Dança Samba no Pé

Oficina de dança da Escola Clube da Dança

19h: Gustavo Iser e Comparsa Surena

Live musical

05/06 (Sexta-feira)

11h: Bonecos de Papel

Oficina do artista Cacá Sena

20h: Choro de Balcão

Live musical

07/06 (Domingo)

16h: Circulando por aí

Esquete de circo com a Cia Espicula

08/06 (Segunda-feira)

19h: Cine Debate

Debate fechado realizado pela plataforma Hangout

Inscrições pelo e-mail culturasesclajeado@gmail.com

Contação de histórias

Histórias com Bárbara Catarina

09/06 (Terça-feira)

19h: Flavia Pozzobon

Conversa com a artista Flávia Pozzobon

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece