Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

Anunciado pelo Colorado em meados de fevereiro deste ano, o atacante assinou contrato com o clube gaúcho por três temporadas. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Autor de um dos gols na vitória de 4 a 1 do Inter sobre o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Wesley considera o treinador Roger Machado o melhor com quem já trabalhou em sua carreira.

“Eu acho que é o primeiro treinador que me pega para ensinar as coisas. Os outros não, eles diziam o que tinha que fazer e ponto. Não ele. Ele dá o mapa inteiro, entende?, então acho que isso me ajudou muito. Para mim, acho que ele é o melhor [técnico] que já tive. Depois de 24, 25 anos, eu continuo aprendendo ainda, assim como ele também, eu acho que continua aprendendo com a gente”, afirmou Wesley em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Duda Garbi.

Anunciado pelo Colorado em meados de fevereiro deste ano, o atacante Wesley Ribeiro da Silva assinou contrato com o clube gaúcho por três temporadas.

Preparação colorada

Em outra frente, o elenco do Inter se reapresentou na manhã dessa terça-feira (26), no CT Parque Gigante, após vencer o Bragantino na última rodada. Com 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, a equipe já iniciou a preparação para o próximo compromisso na competição nacional.

O primeiro treinamento da semana foi fechado no CT. Os jogadores que iniciaram o confronto contra o time paulista fizeram atividades mais leves, enquanto a outra parte do grupo já trabalhou forte no gramado. A comissão tem mais quatro dias de treinos pela frente para ajustar a equipe. Para o duelo do fim de semana, Borré – suspenso pelo terceiro cartão amarelo – fica de fora.

O Colorado se prepara para enfrentar o Flamengo, às 16h do próximo domingo (1°), no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

