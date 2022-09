Futebol Barcelona coloca imagem de Lewandowski na fachada do seu estádio

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Polonês se junta ao jovem Ansu Fati, dono da camisa 10 do time após a saída de Lionel Messi, Pedri e as jogadoras da equipe feminina. (Foto: Divulgação)

O Barcelona colocou a imagem de Robert Lewandowski, contratado recentemente pelo clube, na fachada de seu estádio, o Camp Nou. O polonês se junta ao jovem Ansu Fati, dono da camisa 10 do time após a saída de Lionel Messi, e Pedri, além das jogadoras da equipe feminina Alexia Putellas, María León e Aitana Bonmatí.

Lewandowski também substitui Pierre-Emerick Aubameyang na fachada do Camp Nou. O atacante gabonês, que marcou 13 gols em 24 jogos pelo Barcelona na temporada passada, foi negociado com o Chelsea na última janela de transferências.

Na atual temporada, Lewandowski vem tendo boas atuações no time comandado por Xavi Hernández. O polonês já marcou nove gols em sete partidas pelo clube.

O centro avante de 34 anos chegou ao Barcelona após oito anos defendendo as cores do Bayern de Munique. Pelo time bávaro, foram 344 gols e 72 assistências em 375 jogos.

Uniforme branco

Pela primeira vez após quase 50 anos, o Barcelona terá um uniforme branco. Segundo o jornal espanhol “Sport”, a camisa 2 da equipe catalã para a próxima temporada será branca, algo que não ocorre desde 1978, quando Johan Cruyff ainda atuava pelo clube.

O design do novo uniforme foi aprovado pelo conselho do Barcelona e será fabricado pela Nike, fornecedora do clube desde 1998. A decisão gerou polêmicas, pelo fato de branco ser a cor principal do Real Madrid, maior rival do Barça.

Contudo, era comum no passado que o Barcelona jogasse de branco, mas com a utilização de calções azuis. Na atual temporada, o segundo uniforme possui uma tonalidade próxima ao branco e já gerou controvérsias na época de seu lançamento.

O jornal também afirma que a camisa titular será inspirada no modelo de 1912, com listras frontais mais grossas. O uniforme do Barcelona passou a sofrer alterações maiores após 1992.

Derrota para o Bayern

Pedri, meia do Barcelona, lamentou a derrota da equipe culé para o Bayern de Munique na Champions League. Em entrevista à “TV Barça”, o atleta classificou o resultado como “enganoso” e esperava uma sorte melhor na partida.

“É um resultado enganoso. Acredito que merecíamos mais no primeiro tempo. Tivemos duas oportunidades de sair na frente, mas se você perde diante de uma equipe como o Bayern, você acaba pagando.”

Na primeira etapa, Lewandowski perdeu duas chances claras contra seu ex-time, enquanto o próprio Pedri desperdiçou uma oportunidade cara a cara com Neuer. “Tivemos muitas ocasiões (de gols) no primeiro tempo, inclusive na segunda etapa, com uma minha que parou na trave. Falhamos e acabamos pagando. Temos uma grande equipe e temos que seguir trabalhando.”

Neste momento, o Barcelona ocupa a vice-liderança do Grupo C por conta do saldo de gols devido a goleada aplicada sobre o VIktoria Plzen na estreia da Champions League. Na próxima rodada, o clube catalão enfrenta a Inter de Milão em jogo direto pelo 2º lugar da chave. As informações são da Gazeta Esportiva e do site Lance.

