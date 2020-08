O Bayern de Munique venceu nesta quarta-feira (19) por 3 a 0 a equipe do Lyon, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e está na final da Liga dos Campeões da Europa. Gnabry fez dois gols e Lewandowski fez o terceiro. Agora o clube alemão disputa a decisão contra o PSG de Neymar, no próximo domingo (23).

No início o Lyon foi quem criou as melhores situações, parecendo não se intimidar com o Bayern. Depay chegou a driblou o goleiro, mas mandou para fora. O centroavante Ekambi também desperdiçou grande chance ao receber pela direita, encarar a marcação, deixar um adversário para trás mas acertar apenas a trave.

E com o Bayern não é possível desperdiçar chances. Logo após Ekambi perder o gol, Gnabry recebeu de Kimmich na direita, cortou para o meio e acertou no ângulo de Anthony Lopes. Ele mesmo ampliou, ainda no primeiro tempo, começando jogada com Perisic, que tocou para Lewandowski no meio da área. Ele não marcou, mas Gnabry aproveitou a sobra e mandou para gol, fazendo o seu segundo.

Mesmo diminuindo o ritmo, o Bayern administrou o resto do jogo, como poucos momentos inspirados do Lyon. E, já na segunda etapa, Lewandowski marcou o seu 15º gol na atual edição da Liga dos Campeões. Foi aos 42 minutos, quando Kimmich bateu falta na linha de fundo e o centroavante subiu de cabeça e encerrou o placar. Ao todo são 55 gols na temporada.

A equipe alemã pode chegar ao sexto título na Liga dos Campeões. Somente nesta década é a terceira da qual participam. No ano de 2012, perderam para o Chelsea, mas em 2013 venceram o rival Borussia Dortmund. Ao todo o clube já está na sua 11ª final.

Final contra o PSG

O Bayern de Munique enfrenta na final o Paris Saint-Germain, do brasileiro Neymar, no próximo domingo (23). A partida será no Estádio da Luz, em Lisboa, casa do Benfica, a partir das 16h (de Brasília).