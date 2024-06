Eurocopa Bélgica vence a Romênia e embola Grupo E da Eurocopa

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Resultado deixa as quatro seleções da chave com três pontos, após duas rodadas. (Foto: Reprodução)

O Grupo E da Eurocopa da Alemanha é o mais equilibrado da competição. A Bélgica venceu nesse sábado (22) a Romênia por 2 a 0, em Colônia, e embolou a chave. As quatro seleções estão com três pontos, com uma vitória e uma derrota, após duas rodadas.

Os belgas, que perderam na estreia para a Eslováquia por 1 a 0, definiram a vitória sobre os romenos rapidamente. Com um minuto, Lukaku fez o pivô e ajeitou a bola para Tielemans, que finalizou com precisão.

A Bélgica dominou a partida e criou várias outras chances de gol. No segundo tempo, Lukaku teve um anulado, por impedimento após análise do VAR. Mas logo depois saiu o segundo: Casteels bateu o tiro de meta rapidamente, a defesa romena falhou ao tentar ficar com a bola, e De Bruyne aproveitou para marcar.

Os 2 a 0 fizeram a Bélgica assumir a liderança da chave, com um de saldo. Como fez 3 a 0 na Ucrânia na rodada inicial, a Romênia está como segunda do grupo neste momento.

A Eslováquia está em terceiro e a Ucrânia, que bateu os eslovacos de virada, por 2 a 1, na sexta-feira (21), em quarto.

A última rodada será na quarta-feira (26), com os dois jogos começando às 13h (de Brasília). A Bélgica enfrenta a Ucrânia, em Stuttgart, e Eslováquia e Romênia jogam em Frankfurt.

Os dois primeiros se garantem nas oitavas de final e o terceiro, a depender da pontuação, também poderá entrar como um dos quatro melhores terceiros, dos seis grupos, que jogarão a próxima fase.

2024-06-22