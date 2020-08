O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) inaugura, em 2020, a segunda etapa de captação de recursos internacionais junto à AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento), que já viabilizou investimentos sustentáveis nos três estados da Região Sul. A celebração do contrato de financiamento, no valor de 70 milhões de euros – cerca de R$ 425 milhões –, será realizada no dia 11 de agosto, às 14 horas, em evento on-line transmitido pelo YouTube @brdeoficial.

Participam do ato de assinatura Philippe Orliange, diretor da AFD no Brasil; Olivier da Silva, encarregado de negócios da Embaixada da França; Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; Carlos Moisés, governador de Santa Catarina; Darci Piana, vice-governador do Paraná; Luiz Corrêa Noronha, diretor-presidente do BRDE; Wilson Bley Lipski, vice-presidente e diretor de operações do BRDE e Marcelo Haendchen Dutra, diretor financeiro do BRDE.

“Este segundo financiamento vem consolidar ainda mais a parceria entre a AFD e o BRDE, sobretudo pela inclusão no projeto de uma análise de desenvolvimento sustentável para toda a carteira do BRDE, permitindo assim o financiamento de ainda mais projetos de alto impacto social e ambiental”, afirma o diretor da AFD no Brasil, Philippe Orliange.

Para o encarregado de negócios da Embaixada da França, Olivier da Silva, “é necessária não somente a resposta aos tempos atuais, mas também uma resposta às gerações futuras, principalmente ao fortalecer e cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.

“A ampliação da oferta de crédito para a Região Sul é um objetivo constante do BRDE, principalmente no contexto atual de acentuada crise econômica”, informa o Diretor-presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha. “Nessa nova rodada de recursos franceses, a linha de crédito foi ampliada e contemplará projetos que contribuem positivamente para alcançar os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) definidos pela ONU (Nações Unidas), em especial os investimentos em saúde, educação e patrimônio cultural. Desse modo, o BRDE busca consolidar sua carteira verde, social e sustentável”.

Histórico

O primeiro empréstimo do BRDE junto à AFD, obtido em 2018, no montante de 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 304 milhões, foi direcionado ao Programa BRDE PCS – Produção e Consumo Sustentáveis, que financia projetos de impacto positivo sobre o meio ambiente e o clima. O PCS se tornou a linha de crédito mais demandada no BRDE nos últimos anos, abrangendo cinco eixos prioritários: energias limpas e renováveis; gestão de resíduos e reciclagem; uso racional e eficiente da água; agronegócio sustentável e cidades sustentáveis.