Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Foto: (Divulgação/CBF)

A pedido da Liga do Nordeste, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou a realização da fase final da Copa do Nordeste em sede única. Com isso, o restante da competição será realizado em uma só cidade. A cidade sede ainda segue indefinida. É provável que a decisão da CBF fique entre Recife, Salvador ou Fortaleza, pela estrutura dos locais.

Outra definição que deve sair nas próximas semanas, é a data de retorno das competições na região. Apesar da Liga do Nordeste anunciar que custeará hospedagens e testes para COVID-19 dos clubes que disputam a competição, a CBF levará em conta as diferentes fases da pandemia de covi-19 nos estados envolvidos no torneio.

Com esse novo formato, a Copa do Nordeste se assemelhará à fase final da Champions League: em agosto, Lisboa, em Portugal, será a sede do restante da competição, com jogos únicos e sem público das quartas de final em diante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

