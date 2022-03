Tecnologia Confira como economizar nas compras pela internet

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

Hábito ampliado por conta da pandemia, as compras pela internet podem ajudar você a economizar. (Foto: Reprodução)

Na falta de tempo para comparecer presencialmente em uma loja, nada melhor do que utilizar as compras pela internet. Além de economizarem tempo, elas também são uma maneira do consumidor economizar dinheiro.

Para isso, basta colocar algumas dicas muito úteis em prática. Confira a seguir quais são:

Planeje sua compra

As compras por impulso podem prejudicar o seu orçamento. Por isso, é muito importante que você faça uma lista e planeje suas compras pela internet. Com um planejamento adequado, é possível economizar muito.

Além disso, esse planejamento de compras pela internet pode ser útil para aqueles que frequentam shoppings e compram tudo que veem pela frente.

Compare preços

Outra maneira de economizar muito nas compras pela internet é através da comparação de preços. Ao localizar um bom valor num item que deseja, é possível pesquisar pelo mesmo item em outros e-commerces para ver se a oferta é realmente vantajosa.

Uma ferramenta que pode ajudar nesse momento são aplicativos de comparação de preços. Eles podem ser instalados no navegador de internet e mostram um gráfico com a trajetória de preços daquele item. Ou seja, fica mais fácil saber quando o valor está alto ou baixo. Ferramentas como o Zoom e o Buscapé são muito úteis.

Cadastre seu e-mail na newsletter

Uma maneira muito bacana de descobrir promoções imperdíveis do e-commerce que você quer adquirir um produto é justamente se inscrevendo na newsletter do site. Assim, você receberá com frequência promoções e até cupons de desconto para continuar suas compras pela internet.

Acompanhe as redes sociais

Atualmente, a maioria das lojas que vendem pela internet possuem suas redes sociais bem movimentadas, com posts, sorteios e novidades de produtos. Nesse sentido, vale a pena se manter antenado nesses perfis antes de fazer suas compras pela internet.

Outra maneira interessante é participar de grupos de WhatsApp ou Facebook que monitoram esses perfis com descontos. Normalmente, as próprias consultoras de venda avisam quando há uma promoção para os usuários ficarem de olho.

Use cupons de desconto

Assim como compras presenciais, as compras pela internet também possibilitam descontos para os interessados. Mas isso acontece através dos cupons de desconto.

Eles são oferecidos para aqueles que cumprirem uma determinada exigência da loja, propiciando uma porcentagem de desconto na compra. Uma bastante comum são aquelas oferecidas por lojas quando você utiliza o aplicativo para fazer compras, outras que oferecem frete gratuito após determinado preço, entre outras.

Por fim, existem vários sites na internet que são voltados para cupons de desconto. No entanto, é necessário testar para ver se eles funcionam de fato.

