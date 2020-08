O Ministro-chefe da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner Rosário, anuncia que “o Brasil completa o 20º mês consecutivo sem nenhum esquema protagonizado pelos agentes que formam o Executivo federal”. Com base nos dados da CGU coletados em todo o País, o ministro avalia que “estamos há 20 meses sem nenhum caso de corrupção no governo”.

Canal permite denúncia anônima

O próprio presidente da República fala sobre o assunto. De acordo com Jair Bolsonaro, “o que interessa é evitar” que casos de corrupção ocorram na estrutura da máquina pública. Nesse sentido, garantiu que criou canais para que servidores façam denúncia de forma anônima.

Hashtag “20 Meses Sem Corrupção” viralizou

No final de semana, a hashtag “20 Meses Sem Corrupção” figurou na lista Top do Trending Topics do Twitter entre os assuntos mais comentados na rede social nas últimas 48 horas.

Não tem fim de semana: Comando Militar do Sul nas obras da BR-116

O trabalho está integrado entre o Ministério da Infraestrutura e o Ministério da Defesa. As obras de duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul continuam. Quem circulou neste final de semana pela BR-116 conferiu que o Exército nunca para. Em Barra do Ribeiro as obras estavam em andamento. No sábado e domingo o 1º Batalhão Ferroviário (Lages/SC) seguiu firme na “linha de frente”, duplicando a BR-116, trecho Guaíba-Tapes. Agora, a fase de aplicação da 3ª camada de concreto asfáltico usinado a quente no Km 326.

Temas da semana: aumento de impostos no RS, e impeachment do prefeito de Porto Alegre

A semana começa com dois temas agitando o Rio Grande do Sul. Os tucanos Eduardo Leite e Marchezan Júnior tiram a bunda da cadeira e vão a campo. Cada um com uma tarefa dificílima.

O movimento do governador Eduardo Leite busca apoio de entidades, prefeitos e deputados para aprovar na Assembleia Legislativa o projeto de reforma tributária para substituir pelo aumento de tributos em outras áreas, o aumento do ICMS aprovado há dois anos, e que deixa de vigorar em dezembro deste ano. Serão R$ 3 bilhões a menos na receita do estado.

Em outra frente, o prefeito de Porto Alegre Marchezan Júnior enfrentando um processo de impeachment que, em pleno inicio da campanha eleitoral, precisará de 24 dos 36 vereadores para ser aprovado.