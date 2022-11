Tecnologia Copa do Mundo: ferramenta do Google indica bares com transmissão dos jogos

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Ao digitar "Onde assistir à copa do mundo perto de mim", o Google exibirá tela com detalhes de locais para assistir. (Foto: Divulgação/Google)

Se você quer saber onde assistir às partidas da Copa do Mundo, o Google promete te dar uma mãozinha. A empresa anunciou novos recursos para ajudar quem pretende assistir aos jogos em bares e restaurantes.

A novidade é que, além de trazer dados de horários, abertura e fechamento dos estabelecimentos, quem pesquisar pelos canais de busca do Google irá encontrar detalhes dos locais que exibirão os jogos. A novidade começou a funcionar na sexta-feira (18), ante-véspera do evento esportivo.

Locais

A atualização do Google informa se o estabelecimento tem uma tela para transmissão e se essa tela estará ligada durante os jogos, explicou a head de marketing do Google na América Latina, Maria Clara Fleury, durante apresentação a jornalistas no escritório da empresa, em São Paulo.

Para isso, basta o torcedor digitar “onde assistir à Copa do Mundo perto de mim” na busca do Google ou no Google Maps. A ferramenta irá indicar os locais mais próximos.

O projeto é executado por meio de uma parceria da gigante das buscas com a plataforma GoFind, empresa focada em mapeamento de oferta e demanda. As informações serão atualizadas em tempo real pela plataforma e replicadas nos resultados de pesquisa do Google.

Segundo o Google, a GoFind fez o mapeamento de 600 estabelecimentos, em 15 Estados, e em mais de 40 cidades de todas as regiões. São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro foram as cidades mais mapeadas.

Estatísticas

Outra novidade anunciada pela empresa é a “probabilidade de vitória”, que irá mostrar, antes e durante o jogo, qual seleção tende a sair vencedora. Os dados serão atualizados em tempo real, com base no histórico das equipes e eventos importantes da partida, como gols, posse de bola, passes ou cartões.

Jogo interativo

O Google também irá habilitar um game interativo, que poderá ser jogado por torcedores de todo o mundo, simultaneamente, durante as partidas da Copa do Catar.

Após definição dos confrontos no decorrer da competição, os usuários poderão escolher seu time dentro do app do Google e desafiar outros torcedores até o fim da partida.

