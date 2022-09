Tecnologia Descubra quanto tempo dura a vida útil de um notebook

Em média, um notebook tem melhor funcionamento durante os seus três primeiros anos de vida. (Foto: Reprodução)

Nada dura para sempre e os notebooks não são exceções. Depois de um tempo é comum que eles comecem a falhar ou que fiquem um pouco mais lentos, mas você já se fez a pergunta: “Quanto tempo dura a vida útil de um notebook?”. Confira abaixo algumas informações importantes sobre a vida útil de um notebook, sabendo o tempo que tem para se preparar para comprar um novo modelo.

Em média, um notebook tem melhor funcionamento durante os seus três primeiros anos de vida. Isso pode alterar de acordo com o uso que é feito do aparelho, então essa é só uma estimativa.

A verdade é que a resposta para essa pergunta depende de uma série de fatores: quando você compra um notebook é importante fazer uma boa pesquisa, não só de preços, mas também sobre as peças. É importante estar atento para ter as mais atuais, dentro da sua possibilidade.

Talvez você se pergunte: “Por que precisa ser o mais atual possível?”. Acontece que, conforme o tempo passa, alguns programas ou jogos vão precisar de modelos atuais para funcionar corretamente. Quanto mais atual for, maior o tempo de vida.

Mas não é só isso. A forma como você cuida do notebook impacta muito a qualidade de vida e a sua durabilidade. É importante sempre deixar o aparelho atualizado e quando for transportar ele, tem que tomar muito cuidado, usando uma bolsa adequada.

Seguindo algumas recomendações das marcas e fabricantes, seu Notebook pode durar até mais de 5 anos funcionando tão bem quanto no começo. Quer descobrir quais são as recomendações? Leia abaixo alguns dos cuidados que você precisa ter diariamente.

– 1. Evite o superaquecimento: Sente que seu computador está esquentando com frequência? Isso pode estar relacionado com o resfriamento e as superfícies onde ele está.

Ainda que um pouco de aquecimento seja “normal” quando usamos um equipamento eletrônico por muito tempo, como acontece com os celulares, por exemplo. O superaquecimento é algo perigoso que também diminui a vida útil do notebook. Você pode identificar o superaquecimento quando as partes do seu computador começam a esquentar rapidamente e ficam quentes por muito tempo.

Nesse caso, a recomendação das fabricantes é: evitar bloquear a saída de ar dos notebooks e não usar o equipamento sobre superfícies que guardam calor como: camas, sofás, cobertores e até mesmo no seu colo. Esse cuidado é muito importante para a sua segurança e o resfriamento do seu computador. E se mesmo assim ele continuar esquentando, o ideal é levar seu notebook para uma avaliação técnica.

– 2. Não deixe a bateria descarregar completamente: Outro cuidado recomendado pelas fabricantes: é evitar que seu notebook descarregue completamente. Isso porque descarregar seu notebook de 100% a 0% pode diminuir a vida útil da bateria por conta dos seus ciclos. Naturalmente, a vida das baterias de Notebook duram cerca de 300 a 500 ciclos. Um novo ciclo de carregamento se inicia sempre que a bateria chega a 0%.

Quando você usa seu computador sem deixar ele descarregar por completo, você evita que um novo ciclo de bateria se inicie. Então, o ideal é deixar seu computador carregando quando a bateria atingir 20%. Assim, ela pode durar vários anos sem precisar ser substituída, é só tomar esse cuidado, tá?

– 3. Coloque as atualizações em dia: Manter as atualizações de sistema em dia, também é outro cuidado que pode aumentar a vida útil do seu notebook. Afinal, um sistema atualizado funciona bem melhor. Instalar essas atualizações trazem melhorias como correções de bugs, melhorias de segurança e também novas versões de drivers (serviços que cuidam dos componentes do seu sistema como vídeo, teclado e mouse).

Você também pode configurar atualizações automáticas quando for desligar ou reiniciar seu computador. Em computadores com o sistema Windows, essa opção fica lá em “Atualização e segurança”.

– 4. Mantenha seu notebook limpo: O recomendado é evitar acumular pelos e poeira sobre seu Notebook. Isso também pode diminuir a vida útil do seu computador. Com esses cuidados diários você pode prolongar a vida útil do seu computador em mais alguns anos. As informações são do site Canaltech.

