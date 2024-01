Tecnologia Dicas para compartilhar sua localização via WhatsApp com segurança

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

O recurso está disponível em conversas privadas ou em grupo. Foto: Reprodução O recurso está disponível em conversas privadas ou em grupo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

É possível mandar sua localização pelo WhatsApp, seja fixa ou em tempo real, para qualquer contato. A função chamada de “Localização Atual” pode ser acessada facilmente no mensageiro em celulares Android e iPhone (iOS), e serve para compartilhar sua localização em tempo real pelo WhatsApp durante 15 minutos, 1 hora ou até 8 horas. O recurso está disponível em conversas privadas ou em grupo.

Após definir o tempo, é possível interromper e desativar o compartilhamento a qualquer momento. Além disso, o WhatsApp incluiu a possibilidade de mostrar em um mesmo mapa a localização de todos os usuários que compartilharam em um grupo.

A função de compartilhamento de localização em tempo real pode ser útil em diversas situações, como facilitar o encontro de um grupo de pessoas e até por segurança. Além disso, o recurso pode dedurar aquelas pessoas que costumam mentir a localização dizendo que já estão chegando antes mesmo de sair de casa. Vale destacar que o Facebook Messenger, o Google Maps e o Telegram já possuem ferramentas semelhantes.

Localização fixa

Para mandar a localização fixa pelo WhatsApp no Android ou iPhone (iOS), siga o passo a passo dos tutoriais a seguir:

No iPhone (iOS):

Passo 1. Abra a conversa com quem deseja compartilhar sua localização, e clique no “+” para abrir as ferramentas. Toque em “Localização” e, em seguida, clique em “Localização atual”;

Passo 3. Caso queira enviar a localização de um ponto específico sem estar lá, arraste o mapa e centralize o pino azul no local desejado. É possível também pesquisar o lugar na barra de busca. Por fim, toque em “Enviar esta localização”;

No Android:

Passo 1. Para mandar sua localização no WhatsApp, abra a conversa com o amigo ou grupo desejado. Agora, toque sobre o ícone do clipe de papel, à direita do campo de texto, e selecione “Localização”;

Passo 2. Toque em “Enviar Sua Localização Atual” para compartilhar o local em que você está;

Passo 3. Se quiser enviar a localização de um ponto diferente, toque sobre o ícone no canto superior esquerdo da tela para ampliar o mapa ou procure pelo lugar na barra de pesquisa. Então, centralize o pino vermelho no local desejado e toque em “Enviar esta localização”.

Tempo real

Passo 1. Abra a conversa no WhatsApp e toque no ícone de clipe de papel na parte inferior da tela do celular no Android. No iPhone (iOS), essa ação é feita tocando no ícone de mais (+). Em seguida, selecione a opção “Localização”;

Passo 2. Vá em “Compartilhar sua localização em tempo real” ou “Share live location” e, depois, selecione o tempo. Para finalizar, clique em enviar no botão verde.

