Economia Dívida de países emergentes bate recorde, mas a do Brasil cai

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Já o débito dos países desenvolvidos encolheu 2,8%, a US$ 200,8 trilhões. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A dívida total dos países emergentes cresceu 2,1% em 2022, para US$ 98,2 trilhões, informou o Instituto Internacional de Finanças (IIF). Já a dívida dos países desenvolvidos encolheu 2,8%, a US$ 200,8 trilhões. Com isso, a dívida global teve uma retração de 1,3%, a US$ 299 trilhões, na primeira baixa desde 2015.

“Com os custos de empréstimos em ascensão – especialmente para mercados emergentes – a redução na dívida global foi impulsionada inteiramente pelos mercados maduros, que viram a dívida total cair para cerca de US$ 200 trilhões. Por outro lado, a dívida nos mercados emergentes continuou em tendência de alta, atingindo um novo recorde de US$ 98 trilhões em 2022. Rússia, Cingapura, Índia, México e Vietnã viram o maior aumento no valor em dólares de sua dívida pendente”, aponta o instituto.

O Brasil, entretanto, vai na contramão dos emergentes. Aqui, a dívida caiu 4,5%, para US$ 211,8 bilhões. Esse total está dividido entre dívida do governo (US$ 85,1 bilhões), empresas não financeiras (US$ 53,0 bilhões), setor financeiro (US$ 42 bilhões) e famílias (US$ 31,7 bilhões). Com exceção das empresas não financeiras, onde a dívida ficou estável de 2021 para 2022, houve queda nos outros três segmentos, sendo a mais forte (-5,5%) na dívida do governo.

O dólar caiu 5,3% ante o real no ano passado, o que pode ter contribuído para a queda mostrada pelos números do IIF sobre o Brasil. Ainda assim, a dívida do governo recuou também quando considerada a moeda local. Segundo dados do Banco Central, a dívida bruta do governo geral terminou 2022 em R$ 7,2 trilhões, ou 73,5% do PIB. No fim de 2021, ela era de 80,3% do PIB.

O IIF aponta que, ajudada pela forte atividade econômica e alta inflação, a relação dívida/PIB global caiu mais de 12 pontos percentuais em 2022, para 338% do Produto Interno Bruto (PIB). Trata-se da segunda queda anual consecutiva, após a forte alta vista em 2020 para lidar com a pandemia de covid. Nos países desenvolvidos, essa relação caiu para 290% do PIB, enquanto nos emergentes aumentou para 250%.

Dólar cai

Num dia de otimismo externo, o dólar caiu para a menor cotação desde o início do mês. A bolsa de valores recuperou-se após duas quedas seguidas, impulsionadas pelas ações da Petrobras.

O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (23) vendido a R$ 5,136, com queda de R$ 0,033 (-0,64%). A cotação iniciou o dia em alta, chegando a subir para R$ 5,18 por volta das 10h30, mas recuou após a abertura do mercado norte-americano. Na mínima do dia, por volta das 12h, chegou a cair para R$ 5,12.

A moeda norte-americana está no menor nível desde 2 de fevereiro, quando estava a R$ 5,04. A divisa subiu 1,16% em fevereiro, mas acumula queda de 2,73% em 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/divida-de-paises-emergentes-bate-recorde-mas-a-do-brasil-cai/

Dívida de países emergentes bate recorde, mas a do Brasil cai